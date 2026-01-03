লক্ষ্মীপুরে ছোট ভাইকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ, তিন ভাই আটক

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
লক্ষ্মীপুরে জমি নিয়ে বিরোধে বড় ভাইদের বেধড়ক পিটুনির শিকার হয়ে তোফায়েল আহম্মদ (৪৫) নামের এক ব্যক্তি মারা গেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ শনিবার সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। এ ঘটনায় তিন ভাইকে আটক করা হয়েছে।
এর আগে গতকাল শুক্রবার পৌর শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাঞ্চানগর এলাকায় তোফায়েলকে দুই দফা মারধর করার ঘটনা ঘটে।
তোফায়েল বাঞ্চানগর এলাকার মৃত সৈয়দ আহম্মদের ছেলে।
এ ঘটনায় আটক ব্যক্তিরা হলেন তাহের আহমদ (৫৫), তাজল ইসলাম (৫০) ও নজির আহমদ (৪৭)
মৃতের পরিবারের বরাতে জানা গেছে, জমি নিয়ে ভাইদের সঙ্গে তোফায়েলের বিরোধ চলছিল। গতকাল শুক্রবার সকালে তোফায়েলের সঙ্গে তাঁর তিন ভাইয়ের ঝগড়া হয়। একপর্যায়ে তাঁরা লাঠি দিয়ে বেধড়ক পেটায় তাঁকে। স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। চিকিৎসা শেষে বিকেলে বাড়ি ফেরার পথে আবারও তাঁকে মারধর করেন ভাইয়েরা। পরে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে দ্বিতীয় দফায় সদর হাসপাতালে নেয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ সকালে তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তিন ভাইকে আটক করে।
এ বিষয়ে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওয়াহিদ পারভেজ বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা প্রক্রিয়াধীন। ঘটনার সঙ্গে জড়িত তিনজনকে শনাক্ত করে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যদেরও গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।
লক্ষ্মীপুরে জমি নিয়ে বিরোধে বড় ভাইদের বেধড়ক পিটুনির শিকার হয়ে তোফায়েল আহম্মদ (৪৫) নামের এক ব্যক্তি মারা গেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ শনিবার সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। এ ঘটনায় তিন ভাইকে আটক করা হয়েছে।
এর আগে গতকাল শুক্রবার পৌর শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাঞ্চানগর এলাকায় তোফায়েলকে দুই দফা মারধর করার ঘটনা ঘটে।
তোফায়েল বাঞ্চানগর এলাকার মৃত সৈয়দ আহম্মদের ছেলে।
এ ঘটনায় আটক ব্যক্তিরা হলেন তাহের আহমদ (৫৫), তাজল ইসলাম (৫০) ও নজির আহমদ (৪৭)
মৃতের পরিবারের বরাতে জানা গেছে, জমি নিয়ে ভাইদের সঙ্গে তোফায়েলের বিরোধ চলছিল। গতকাল শুক্রবার সকালে তোফায়েলের সঙ্গে তাঁর তিন ভাইয়ের ঝগড়া হয়। একপর্যায়ে তাঁরা লাঠি দিয়ে বেধড়ক পেটায় তাঁকে। স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। চিকিৎসা শেষে বিকেলে বাড়ি ফেরার পথে আবারও তাঁকে মারধর করেন ভাইয়েরা। পরে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে দ্বিতীয় দফায় সদর হাসপাতালে নেয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ সকালে তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তিন ভাইকে আটক করে।
এ বিষয়ে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওয়াহিদ পারভেজ বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা প্রক্রিয়াধীন। ঘটনার সঙ্গে জড়িত তিনজনকে শনাক্ত করে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যদেরও গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।
ময়মনসিংহে আরও ১১ জনের মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। এ নিয়ে দুদিনের যাচাই-বাছাইয়ে জেলার সাতটি আসনে ১৬ জনের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হলো বলে জানা গেছে। জেলার ১১টি আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন মোট ৯৪ জন।১৭ মিনিট আগে
সাতক্ষীরার কলারোয়ায় ইজিবাইক (ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা) নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সুরাইয়া খাতুন নামের এক কলেজছাত্রী নিহত হয়েছেন। শনিবার সকালে পৌর সদরের বেত্রবতী হাইস্কুলের সামনে কলারোয়া-সরসকাটি সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।২১ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মাগুরা-২ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া সাবেক যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার সাবেক এপিএস মোয়াজ্জেম হোসেনের প্রার্থিতা বাতিল করা হয়েছে। মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শেষে আজ শনিবার জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা আবদুল্লাহ আল মাহমুদ...৪৩ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম-৫ (হাটহাজারী-বায়েজিদ) আসনে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (এনডিএফ) জোটের সভাপতি ও জাতীয় পার্টির একাংশের চেয়ারম্যান আনিসুল ইসলাম মাহমুদের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে। আজ শনিবার রিটার্নিং কর্মকর্তা ও বিভাগীয় কমিশনার মো. জিয়া উদ্দিনের কার্যালয়ে আসনটির প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই...২ ঘণ্টা আগে