দৌলতপুরে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় পথচারী নিহত

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় মর্জিনা খাতুন (৪৫) নামের এক পথচারীর মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (২ এপ্রিল) সকাল ৬টার দিকে উপজেলার মথুরাপুর ইউনিয়নের কুষ্টিয়া-প্রাগপুর মহাসড়কের হোসেনাবাদ সেন্টার মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মর্জিনা খাতুন ওই এলাকার জিল্লু মণ্ডলের স্ত্রী।
স্থানীয় ও নিহতের পরিবার সূত্রে জানা যায়, সকালে বাড়ির সামনের রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করছিলেন মর্জিনা। এ সময় দ্রুতগতির একটি মোটরসাইকেল তাঁকে ধাক্কা দিলে তিনি সড়কে পড়ে গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
এ বিষয়ে দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরিফুর রহমান জানান, সকালে সড়ক দুর্ঘটনায় এক নারী নিহত হয়েছেন। মরদেহ পুলিশ হেফাজতে রয়েছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
