Ajker Patrika
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কুষ্টিয়া

কুষ্টিয়ায় সড়কে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে যুবককে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে দিল জনতা

দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) প্রতিনিধি
আপডেট : ১৩ অক্টোবর ২০২৬, ০৯: ৪৫
কুষ্টিয়ায় সড়কে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে যুবককে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে দিল জনতা
ডাকাতির প্রস্তুতির অভিযোগে আটক সোহান হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে সড়কে ডাকাতির প্রস্তুতির অভিযোগে সোহান হোসেন (২৬) নামের এক যুবককে আটক করে পুলিশে দিয়েছেন স্থানীয় জনতা। এ সময় তাঁর সঙ্গে থাকা আরও তিন থেকে চারজন পালিয়ে যান। আটক সোহানের কাছ থেকে দুটি ধারালো হাঁসুয়া উদ্ধার করা হয়েছে।

সোমবার (১২ অক্টোবর) রাত ৯টার দিকে উপজেলার খলিসাকুণ্ডি ইউনিয়নের পিপুলবাড়ীয়া-বালিডাঙ্গা মাঠে এ ঘটনা ঘটে। আটক সোহান উপজেলার তারাগুনিয়া এলাকার গঙ্গারামপুর গ্রামের জাহাঙ্গীর হোসেন কালুর ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সোমবার রাতে পিপুলবাড়ীয়া-বালিডাঙ্গা মাঠে একদল দুর্বৃত্ত ডাকাতির প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন—এমন খবর পেয়ে স্থানীয় লোকজন সেখানে যান। পরে তাঁদের ধাওয়া করে সোহানকে আটক করা হয়। এ সময় তাঁর সঙ্গে থাকা অন্যরা পালিয়ে যান। পরে স্থানীয় লোকজন সোহানকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশের কাছে সোপর্দ করে। এ সময় তাঁর কাছ থেকে দুটি ধারালো হাঁসুয়া উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয় সজিব হোসেন বলেন, ‘রাতে সড়কে ডাকাতির প্রস্তুতি চলছে—এমন খবর পেয়ে আমরা এলাকাবাসী সেখানে যাই। তাঁদের উপস্থিতি টের পেয়ে ধাওয়া করলে একজনকে আটক করতে পারি। তাঁর সঙ্গে থাকা অন্যরা পালিয়ে যান।’

স্থানীয় আশিক বলেন, ‘এই মাঠের মধ্যে মাঝেমধ্যে ডাকাতির ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিয়ে আমরা স্থানীয়রা নজরদারি করছিলাম। আজ তাঁদের একজনকে আটক করে পুলিশে দিয়েছি।’

দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালেদুর রহমান বলেন, পিপুলবাড়ীয়া-বালিডাঙ্গা মাঠে ডাকাতির প্রস্তুতির সময় স্থানীয় লোকজন একজনকে আটক করেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে থাকা অন্যরা পালিয়ে যান। খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁকে থানায় নিয়ে আসে। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

কুষ্টিয়াডাকাতিআটকপুলিশদৌলতপুর (কুষ্টিয়া)অভিযোগখুলনা বিভাগযুবক
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