Ajker Patrika
> সারা দেশ

দেশের শীর্ষ চাল ব্যবসায়ী রশিদ আবারও গ্রেপ্তার

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি
আব্দুর রশিদ। ছবি: সংগৃহীত
আব্দুর রশিদ। ছবি: সংগৃহীত

দেশের অন্যতম শীর্ষ চাল ব্যবসায়ী ও বাংলাদেশ অটো মেজর অ্যান্ড হাসকিং মিল মালিক সমিতির সভাপতি আব্দুর রশিদকে আবারও গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় কুষ্টিয়া সদর উপজেলার বটতৈল মোড় এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশ বলছে, রশিদের বিরুদ্ধে মডেল থানায় নিয়মিত মামলা হয়েছে। এ ছাড়া তিনি ১৯টা মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি।

কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোশারফ হোসেন আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, আকিজ গ্রুপের সঙ্গে প্রতারণা ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে মডেল থানায় আব্দুর রশিদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। সেই মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এর আগেও ২০২৪ সালের ১৬ নভেম্বর প্রতারণা মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। কিছুদিন পর তিনি জামিনে বের হয়ে আসেন। এ ছাড়া চলতি বছরের ৯ এপ্রিল আব্দুর রশিদের কুষ্টিয়া শহরের বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালায় দুর্বৃত্তরা।

প্রসঙ্গত, আব্দুর রশিদ দেশের অন্যতম চালের মোকাম কুষ্টিয়ার খাজানগরের রশিদ অ্যাগ্রো ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেডের মালিক। ঋণখেলাপির অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে দেশের বেশ কয়েকটি ব্যাংকের করা মামলা চলমান রয়েছে। এ ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে চালের বাজার নিয়ন্ত্রণ করার অভিযোগ রয়েছে।

