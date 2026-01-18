Ajker Patrika

কুষ্টিয়ায় আমির হামজার বিরুদ্ধে নারীদের ঝাড়ুমিছিল, কোকোর নাম বিকৃত করায় প্রতিবাদ

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি
আমির হামজার বিরুদ্ধে নারীদের ঝাড়ু মিছিল। ছবি: আজকের পত্রিকা
আমির হামজার বিরুদ্ধে নারীদের ঝাড়ু মিছিল। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুষ্টিয়ায় জামায়াতের সংসদ সদস্য প্রার্থী ইসলামি বক্তা মুফতি আমির হামজার বিরুদ্ধে ঝাড়ুমিছিল করেছেন নারীরা। তাঁরা প্রয়াত আরাফাত রহমান কোকোর নাম বিকৃত করায় আমির হামজাকে ক্ষমা চাইতে আহ্বান জানান।

আজ রোববার (১৮ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ১০টায় কুষ্টিয়া সদর উপজেলার বটতৈল মোড় থেকে নারীদের মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি মহাসড়ক ধরে অগ্রসর হয়ে বিআরবি তেলের পাম্প এলাকায় গিয়ে শেষ হয়। মিছিলকারীরা ঝাড়ু হাতে আমির হামজার বিরুদ্ধে স্লোগান দেন।

ঝাড়ুমিছিলের নেতৃত্বে থাকা জেসমিন খাতুন জানান, আমির হামজার ওয়াজ মাহফিলে কোকোর নাম বিকৃতভাবে উপস্থাপন করায় তাঁরা ক্ষুব্ধ। এর প্রতিবাদ জানাতেই তাঁরা ঝাড়ুমিছিলের মাধ্যমে তাঁদের অবস্থান তুলে ধরেছেন। তাঁরা এ ধরনের বক্তব্য থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি আমির হামজাকে ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান জানান।

জানতে চাইলে কুষ্টিয়া জেলা বিএনপির সদস্যসচিব ও সদর আসনের এমপি প্রার্থী প্রকৌশলী জাকির হোসেন সরকার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বিক্ষুব্ধ নারীরা ঝাড়ুমিছিল করেছেন, বিষয়টি আমিও জানতে পেরেছি। তবে কাদের ব্যানারে মিছিল হয়েছে, এই মুহূর্তে বলতে পারছি না।’

কুষ্টিয়া সদর আসনে জামায়াতের প্রার্থী ইসলামি বক্তা মুফতি আমির হামজার পুরোনো একটি বক্তব্যের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। ভিডিওটিতে তাঁকে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও প্রয়াত সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকোর নাম বিকৃত করে উপস্থাপন করতে দেখা যায়। এ নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। জেলা বিএনপির পক্ষ থেকে আমির হামজার বক্তব্যের প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। প্রয়াত একজন ক্রীড়া সংগঠককে নিয়ে আমির হামজার অসৌজন্যমূলক বক্তব্যে অনেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তবে বক্তব্যটি ২০২৩ সালের দাবি করে ফেসবুকে ভিডিওবার্তায় দুই দফায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন আমির হামজা।

