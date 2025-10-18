Ajker Patrika
সাজিদ হত্যার দ্রুত বিচার না হলে ইবি অচল করার হুঁশিয়ারি শিবিরের

ইবি প্রতিনিধি
সাজিদ হত্যার বিচার দাবি শিবিরের। ছবি: আজকের পত্রিকা
সাজিদ হত্যার বিচার দাবি শিবিরের। ছবি: আজকের পত্রিকা

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) ছাত্র সাজিদ আব্দুল্লাহ হত্যার দ্রুত বিচারসহ পাঁচ দফা দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে শাখা ছাত্রশিবির।

শনিবার (১৮ অক্টোবর) বেলা ১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা প্রাঙ্গণ থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে শেষ হয়।

মিছিলে শিক্ষার্থীরা ‘আমার ভাই কবরে, খুনি কেন বাহিরে’, ‘হলগুলো চালু করো, ভোগান্তি দূর করো’, ‘শতভাগ আবাসন নিশ্চিত করো প্রশাসন’, ‘ইকসু নিয়ে তালবাহানা চলবে না’, ‘সবাই যখন স্বর্গে, ইবি কেন মর্গে’ এমন নানা স্লোগান দেন।

বিক্ষোভকারীরা সাজিদ হত্যার দ্রুত বিচার, ছাত্র সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপ প্রকাশ, ব্যাংকের ডিজিটাল পেমেন্ট চালু, নির্মাণাধীন হলসমূহ চালু করা এবং মেধার ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগের দাবি জানান।

এ সময় সমাবেশে শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি মাহমুদুল হাসান বলেন, ‘সাজিদ আব্দুল্লাহকে হত্যা করা হয়েছে ৯২-৯৩ দিন হয়ে গেলেও এখনো খুনিদের শনাক্ত বা গ্রেপ্তার করা যায়নি। এটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ব্যর্থতা। সাজিদের হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার না করা হলে বিশ্ববিদ্যালয়কে অচল করে দেওয়া হবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘ছাত্র সংসদ নিয়ে কোনো ধরনের টালবাহানা চললে শিক্ষার্থীরা তার দাঁতভাঙা জবাব দেবে। একই সঙ্গে ব্যাংকের ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেমে সাত দিনের মধ্যে দৃশ্যমান পদক্ষেপ না নিলে বিশ্ববিদ্যালয় অচল করে দেওয়া হবে। এ বছরের মধ্যেই নির্মাণাধীন হলগুলোর কাজ শেষ করে মেধার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের সিট বরাদ্দ দিতে হবে।’

বিষয়:

কুষ্টিয়াইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়খুলনা বিভাগইবিজেলার খবরছাত্র শিবির
