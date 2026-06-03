কুষ্টিয়ায় ট্রেনে কাটা পড়ে যুবক নিহত

কুষ্টিয়ার মিরপুর রেলওয়ে স্টেশনে রেললাইন পারাপারের সময় ট্রেনে কাটা পড়ে শুভ দেওয়ান (২৬) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।
বুধবার (৩ জুন) বেলা ১১টার দিকে মিরপুর রেলওয়ে স্টেশন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত শুভ দেওয়ান রাজশাহী জেলার পাকরা উত্তরপাড়া এলাকার সেলিম দেওয়ানের ছেলে। তিনি স্ত্রী ও সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে বোনের বাড়িতে বেড়াতে মিরপুর উপজেলার মশান গ্রামে যাচ্ছিলেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুভ পরিবারসহ রাজশাহী থেকে মহানন্দা এক্সপ্রেস ট্রেনে করে মিরপুর রেলওয়ে স্টেশনে নামেন। স্টেশন থেকে বের হওয়ার সময় তিনি ওভারব্রিজ ব্যবহার না করে রেললাইন পার হওয়ার চেষ্টা করেন। এ সময় মোবাইলে কথা বলায় ব্যস্ত থাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা রূপসা এক্সপ্রেস ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।
খবর পেয়ে পোড়াদহ রেলওয়ে পুলিশ (জিআরপি) ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করে।
পোড়াদহ রেলওয়ে (জিআরপি) থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) নাসির উদ্দিন জানান, ঘটনাটির আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয়রা যাত্রীদের নিরাপত্তার স্বার্থে রেললাইন পারাপারের ক্ষেত্রে ওভারব্রিজ ব্যবহারের আহ্বান জানিয়েছেন।
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