এক মোটরসাইকেলে ৪ কিশোর, ধাক্কায় প্রাণ গেল বৃদ্ধের

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় ওয়াদ মালিথা (৭০) নামের এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনার পর মোটরসাইকেলে থাকা তিন আরোহীকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এ ঘটনায় দুই গ্রামের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় ঘটনাস্থল ও আশপাশের এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।
আজ বুধবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার আড়িয়া ইউনিয়নের ঘোড়ামারা গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ওয়াদ মালিথা ওই গ্রামের মৃত আদু মালিথার ছেলে।
প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে বাড়ির সামনে রাস্তার পাশে বসে ছিলেন ওয়াদ মালিথা। এ সময় খলিশাকুন্ডির দিকে যাচ্ছিল একটি ডিসকভার মোটরসাইকেল। মোটরসাইকেলটিতে চারজন আরোহী ছিলেন। দ্রুতগতিতে যাওয়ার সময় চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে সেটি ওয়াদ মালিথাকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।
দুর্ঘটনার পর মোটরসাইকেলের চালক আলামিন (১৭) পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা অপর তিন আরোহী রাব্বি (১৬), হুসাইন (১৭) ও মুরসালিনকে (১৬) আটক করে পুলিশে খবর দেন। তাদের বাড়ি পার্শ্ববর্তী ভেড়ামারা এলাকায়।
স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, একটি মোটরসাইকেলে চার অপ্রাপ্তবয়স্কের চলাচল ও বেপরোয়া গতির কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে।
দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালিদুর রহমান বলেন, মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। আটক তিনজন পুলিশ হেফাজতে রয়েছে। মোটরসাইকেলের চালক আলামিনকে আটকের চেষ্টা চলছে।
ওসি আরও বলেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। কেউ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটানোর চেষ্টা করলে তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
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