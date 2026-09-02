Ajker Patrika
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কুষ্টিয়া

কুষ্টিয়া হাসপাতালে দুদকের অভিযান

দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) প্রতিনিধি
কুষ্টিয়া হাসপাতালে দুদকের অভিযান
ফাইল ছবি

রোগীদের হয়রানি, টাকার বিনিময়ে সিরিয়াল এগিয়ে দেওয়া এবং অর্থের বিনিময়ে মৃত্যু সনদ দেওয়ার অভিযোগে কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

আজ বুধবার দুদকের একটি দল এ অভিযান চালায়। দুদকের উপসহকারী পরিচালক সুরাইয়া সুলতানা এতে নেতৃত্ব দেন।

হাসপাতালের উপপরিচালক ডা. এইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, হঠাৎ করেই দুদক অভিযান পরিচালনা করেছে। এখনো তারা আমাদের বিস্তারিত কিছু জানায়নি।

বিষয়:

কুষ্টিয়াহাসপাতালখুলনা বিভাগদুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)জেলার খবর
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