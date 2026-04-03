সারা দেশে গুচ্ছের ‘বি’ ইউনিটে উপস্থিতি ৮২.৪৫ শতাংশ

গুচ্ছভুক্ত ২০টি সাধারণ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের ‘বি’ ইউনিটের (মানবিক শাখা) স্নাতক প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। আজ শুক্রবার (৩ এপ্রিল) বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত সারা দেশের ২১টি কেন্দ্রে একযোগে এ পরীক্ষা হয়। সব কেন্দ্র মিলিয়ে এবারের পরীক্ষায় উপস্থিতির হার ছিল ৮২ দশমিক ৪৫ শতাংশ। আজ বিকেল ৫টার দিকে গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তি পরীক্ষার কোর কমিটির সচিব ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মনজুরুল হক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
মনজুরুল হক জানান, ‘বি’ ইউনিটে সারা দেশে মোট আবেদনকারীর সংখ্যা ছিল ৯৩ হাজার ১০২ জন। এর মধ্যে পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে ৭৬ হাজার ৭৬২ জন, যা মোট পরীক্ষার্থীর ৮২ দশমিক ৪৫ শতাংশ। পরীক্ষায় অনুপস্থিত ছিল ১৬ হাজার ৩৪০ জন, অর্থাৎ মোট পরীক্ষার্থীর ১৭.৫৫ শতাংশ।
এদিকে ‘বি’ ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) কেন্দ্রে ৯ হাজার ১৩৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে উপস্থিত ছিল ৭ হাজার ৯২৯ জন, যা মোট পরীক্ষার্থীর ৮৬ দশমিক ৮২ শতাংশ। অনুপস্থিত ছিল ১ হাজার ২০৪ জন।
উল্লেখ্য, আগামী ১০ এপ্রিল ‘এ’ ইউনিটে আবেদন করা শিক্ষার্থীদের বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ভর্তি পরীক্ষার আসনবিন্যাস, ফলাফলসহ সব তথ্য ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
