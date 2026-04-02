ইবি শিক্ষিকা হত্যা: আসামি গ্রেপ্তারের দাবিতে সড়ক-রেল অবরোধ, এসপি অফিস ঘেরাও

কুষ্টিয়ায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) সহকারী অধ্যাপক আসমা সাদিয়া রুনা হত্যা মামলার আসামিদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন তাঁর স্বজন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান-সাবেক শিক্ষার্থীরা।
আজ বৃহস্পতিবার (২ এপ্রিল) সকাল ১০টার দিকে কুষ্টিয়া শহরের মজমপুর এলাকায় সড়ক ও রেলপথ অবরোধ করে তাঁর এই কর্মসূচি করা হয়। এক ঘণ্টা ধরে অবরোধের কারণে সড়কের দুই পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়।
সড়ক অবরোধের পর বেলা ১১টার দিকে আন্দোলনকারীরা বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নেন। বিক্ষোভের মুখে পরিবার ও শিক্ষার্থী প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) শওকত মো. হাসান ইমাম।
এর আগে সমাবেশে নিহতের স্বামী ইমতিয়াজ সুলতান, সাদিয়া রুনা-ইমতিয়াজ দম্পতির চার শিশুসন্তান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থীরা অংশ নেন। এ সময় নিহতের সন্তানেরা ‘মাকে এনে দাও’, ‘মা তুমি কোথায়?’, ‘শ্যাম সুন্দর সুন্দর না, এটা খুনি’, ‘হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের ফাঁসি চাই’ ইত্যাদি লেখা-সংবলিত বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন করতে দেখা যায়।
সমাবেশে শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করে বলেন, মামলার আসামি বিশ্বজিৎ ও শ্যাম সুন্দর হাইকোর্টে ঘুরে বেড়ালেও পুলিশ এখনো তাঁদের গ্রেপ্তার করছে না। শুধু প্রধান আসামি ফজলুকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে অন্যদের আড়াল করার চেষ্টা করা হচ্ছে। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনও অসহযোগিতা করছে।
শিক্ষার্থীরা আরও বলেন, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সহকারী অধ্যাপকের যদি ন্যূনতম নিরাপত্তা না থাকে, তাহলে একজন সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায়? অন্তত তাঁর চারটা অবুঝ বাচ্চাদের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশাসনের উচিত ছিল আসামিদের গ্রেপ্তার করা।
ইমতিয়াজ সুলতান বলেন, ‘আমার স্ত্রী মৃত্যুর পূর্বে যে ষড়যন্ত্রের শিকার ছিলেন, আর মৃত্যুর পরে সেই ষড়যন্ত্রটা এখনো বাস্তবায়ন চলছে। প্রশাসন এই ফজলুকে দিয়ে একক সিদ্ধান্তের একটা নীল নকশা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করবে। তারা বিশ্বজিৎ, শ্যাম সরকারসহ যাদের বিরুদ্ধে আমার লিখিত অভিযোগ আছে, তারা বিভাগের অর্থ তছরুপ করেছে। সে ব্যাপারে এখন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় কোনো পদক্ষেপ নেননি।’
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) শওকত মো. হাসান ইমামের সঙ্গে বৈঠক শেষে শিক্ষার্থী প্রতিনিধি সোহান বলেন, ‘পুলিশ প্রধান আসামি ফজলুকে রিমান্ডে নিয়ে অন্যান্য আসামির সংশ্লিষ্টতা যাচাই করে মূল ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটনের আশ্বাস দিয়েছে। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রত্যাশিত সহযোগিতা পাচ্ছি না। এই অসহযোগিতা অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে উপাচার্যের কার্যালয় ঘেরাও কর্মসূচি পালন করা হবে।’
এদিকে পুলিশ জানিয়েছে, গ্রেপ্তার হওয়া প্রধান আসামির সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে ঘটনার প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন সম্ভব হবে। পাশাপাশি অন্যান্য আসামির গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
গত ৪ মার্চ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে এক কর্মচারীর ছুরিকাঘাতে নিহত হন সমাজকল্যাণ বিভাগের সভাপতি ও সহকারী অধ্যাপক আসমা সাদিয়া রুনা। এ ঘটনায় পরদিন ইবি থানায় অভিযুক্ত কর্মচারী ফজলুর রহমানকে প্রধান আসামি করে চারজনের বিরুদ্ধে মামলা করে নিহতের পরিবার।
পরবর্তী সময়ে পুলিশ ফজলুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে। বর্তমানে তিনি কারাগারে রয়েছেন। মামলার অপর আসামিরা হলেন সমাজকল্যাণ বিভাগের সাবেক কর্মচারী ও উম্মুল মু’মিনীন আয়েশা সিদ্দিকা হলের সহকারী রেজিস্ট্রার বিশ্বজিৎ কুমার বিশ্বাস, সমাজকল্যাণ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক শ্যাম সুন্দর সরকার এবং সহকারী অধ্যাপক হাবিবুর রহমান। তাঁরা সবাই এখনো পলাতক।
নোয়াখালীর চাটখিল পৌর এলাকা থেকে খোকন নামে এক ব্যক্তির আগুনে পোড়ানো মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার দিবাগত রাত ১১টার দিকে চাটখিল পৌরসভার দৌলতপুর গ্রামের মন্ত্রী পোলসংলগ্ন ঝোপ থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করা হয়। আজ সোমবার সকালে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।১৯ মিনিট আগে
নেত্রকোনার কলমাকান্দা উপজেলার বড়খাপন ও পোগলা ইউনিয়নের কৃষকদের মধ্যে ফসলরক্ষা বাঁধ নির্মাণকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। গতকাল রোববার বিকেলে উপজেলার বড়খাপন ইউনিয়নের দত্তখিলা-নাগেরগাতী এলাকায় এ সংঘর্ষ হয়েছে।২২ মিনিট আগে
প্রিন্টের বিল পরিশোধকে কেন্দ্র করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) ছাত্রদল নেতা আব্দুল্লাহ আল কাফীর নেতৃত্বে এক দোকানিকে মারধর করার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল রোববার (৫ এপ্রিল) রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন মার্কেটে এ ঘটনা ঘটে। এতে দোকানিসহ দুজন আহত হন। বর্তমানে দোকানটি বন্ধ রয়েছে।২৮ মিনিট আগে
সুপেয় পানির অধিকার বঞ্চিত কিশোরগঞ্জের ৩৫ শতাংশ দরিদ্র মানুষ। টিউবওয়েল বা সাব-মারসিবল পাম্প না থাকায় এদের এখনো বাধ্য হয়েই নদী, হাওর ও পুকুরের পানির ওপর নির্ভর করতে হয়; যা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দূষিত। ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় অধিকাংশ টিউবওয়েলেই এখন পানি উঠছে না।৩৩ মিনিট আগে