Ajker Patrika
কুড়িগ্রাম

কুড়িগ্রামে ঝড়ের তাণ্ডব: নিহত ১, নিখোঁজ ১

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি
ঝড়ের কবলে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুড়িগ্রামের চিলমারীতে ঝড় ও শিলাবৃষ্টির কবলে পড়ে মিন্টু মিয়া (৪২) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় ফরিদ উদ্দিন নামে আরও এক ব্যক্তি নিখোঁজ রয়েছেন। শনিবার (১৪ মার্চ) রাত ৯টার দিকে উপজেলার চিলমারী ইউনিয়নের গাজিরপাড়া খেয়াঘাট এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। নিহত ও নিখোঁজ দুজনই গাজিরপাড়া এলাকার বাসিন্দা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার রাতে তারাবির নামাজের পর হঠাৎ প্রচণ্ড ঝড় ও শিলাবৃষ্টি শুরু হয়। এ সময় মিন্টু মিয়া ঘাটে বাঁধা নিজের নৌকা দেখতে গাজিরপাড়া খেয়াঘাটে যান। সেখানে ঝড়ের কবলে পড়ে তিনি নিখোঁজ হন। একই সময়ে ফরিদ উদ্দিন নামের আরও এক স্থানীয় বাসিন্দাও নিখোঁজ হন।

ঝড় থেমে গেলে স্বজন ও স্থানীয় বাসিন্দারা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পরে ঘাট থেকে প্রায় ৫-৬ কিলোমিটার দক্ষিণে একটি বালুচরে বালুর নিচে চাপা অবস্থায় মিন্টু মিয়ার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তবে রোববার বেলা ১১টা পর্যন্ত ফরিদ উদ্দিনের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

চিলমারী ইউনিয়নের সদস্য (মেম্বার) মো. আব্দুল জলিল ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, স্থানীয় বাসিন্দারা নিখোঁজ ফরিদ উদ্দিনের সন্ধানে উদ্ধার তৎপরতা চালাচ্ছেন। সর্বশেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত তাঁর কোনো সন্ধান মেলেনি।

বিষয়:

ঝড়নিহতচিলমারীজেলার খবররংপুর বিভাগকুড়িগ্রাম
