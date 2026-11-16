ভক্তদের গানে গানে মুখরিত শিমুলবাড়ি লালন আখড়া

ভক্তদের গানে গানে মুখরিত শিমুলবাড়ি লালন আখড়া
কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ীতে হাজারো ভক্তের পদচারণা ও গানে গানে মুখরিত লালন আখড়া। গতকাল রোববার সকাল থেকে রাত পর্যন্ত লালন শাহর ১৩৬তম তিরোধান দিবস উপলক্ষে উপজেলার তালুক শিমুলবাড়িতে লালনের আখড়াবাড়িতে চলে এই গানের আসর।
আখড়াবাড়ির প্রাঙ্গণ, মাঠ ও পুকুরপাড়ঘেঁষে গ্রামীণ মেলা বসে। আশপাশের এলাকায়ও হরেক রকম পসরা সাজিয়ে বসেন ব্যবসায়ীরা। দূরদূরান্ত থেকে আসা ভক্ত-অনুসারীরা আখড়াবাড়িতে লালন শাহর বাণী নিয়ে একে অপরের সঙ্গে আলোচনা করেন। অনেকে লালনের মত ও পথের দীক্ষা নেন। আধ্যাত্মিক গুরু ফকির লালন শাহকে স্মরণ ও তাঁর দর্শন থেকে সাঁইজির ধামে আসা ভক্তরা ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি ও মুক্তির স্বাদ খোঁজেন।
লালনভক্ত স্থানীয় ছালেক শাহর আয়োজনে ও জেলা প্রশাসন এবং জেলা পরিষদের অর্থায়নে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে হাজার হাজার লালনভক্তের সমাগম ঘটে।
লালনের ভক্ত-অনুসারীরা জানান, তিরোধান দিবসকে ঘিরে হাজার হাজার ভক্ত ও অনুসারী এসেছেন। রাত-দিন লালন ফকিরের গানে গানে পুরো এলাকা মুখরিত হয়ে ওঠে। রাত ১০টায় বসে মূল আসর। উন্মুক্ত মঞ্চে দূরদূরান্ত থেকে আগত অতিথি ও বাদকদের উত্তরীয় পরিয়ে পরিচিতি পর্ব উপস্থাপন করেন কুড়িগ্রাম জেলা লালন একাডেমির সভাপতি ইউসুফ আলমগীর।
দর্শনার্থীরা জানান, লালন মেলায় ভক্ত-অনুসারী ও গুরু-শিষ্যদের আস্তানাগুলো দেখতে খুব সুন্দর লাগছে। তাঁদের গাওয়া গান শুনতে জড়ো হচ্ছেন শ্রোতারা। মেলা উপলক্ষে পুরো এলাকায় নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।