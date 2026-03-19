Ajker Patrika
কুড়িগ্রাম

৩৮ দিন পর দেশে ফিরল ভারতে কারাবন্দী অবস্থায় মৃত খাইরুলের লাশ

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি
খাইরুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

ভারতে কারাবন্দী অবস্থায় মারা যাওয়া বাংলাদেশি শ্রমিক খাইরুল ইসলামের (৪৪) লাশ ৩৮ দিন পর দেশে ফিরেছে। আজ বৃহস্পতিবার (১৯ মার্চ) দুপুরে ভারত-বাংলাদেশের চেংড়াবান্দা–বুড়িমারী ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে তাঁর লাশ দেশে আনা হয়। পরে পরিবারের সদস্যরা লাশ গ্রহণ করেন।

লাশ হস্তান্তরে সার্বিক সহযোগিতা করেন কুড়িগ্রামের কমিউনিটি রেডিও ‘রেডিও চিলমারী’র স্টেশন ম্যানেজার বশির আহমেদ। তিনি বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

খাইরুল ইসলাম কুড়িগ্রামের উলিপুর উপজেলার গুনাইগাছ ইউনিয়নের পশ্চিম কালুডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা। তিনি মৃত আব্দুল্লাহর ছেলে।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, প্রায় সাড়ে তিন বছর আগে তিনি অবৈধভাবে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে যান। দেশে তাঁর স্ত্রী ও দুই সন্তান রয়েছে।

পরিবারের বরাতে বশির আহমেদ জানান, খাইরুল দেশে পোশাকশ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। পরে ভারতে শ্রমিকের কাজ করতে গিয়ে সেখানকার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়ে কারাবন্দী হন। গত ১০ ফেব্রুয়ারি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে ভারতের জলপাইগুড়ি সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি মারা যান।

দীর্ঘ ৩৮ দিন দুই দেশের যোগাযোগ ও প্রক্রিয়া শেষে আজ দুপুরে বুড়িমারী-চেংড়াবান্দা ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে আনুষ্ঠানিকভাবে লাশ হস্তান্তর করা হয়। এ সময় কলকাতায় নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনের প্রতিনিধি, বিজিবি, বিএসএফ, দুই দেশের পুলিশ ও কাস্টমস কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। খাইরুলের পরিবারের পক্ষে তাঁর মামা ফুল মিয়া লাশ গ্রহণ করেন।

খাইরুলের মৃত্যুর পর লাশ দেশে আনতে দুই দেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করেন বশির আহমেদ। তিনি বলেন, মৃত্যুর খবরে দরিদ্র পরিবারটি অসহায় হয়ে পড়ে। মানবিক দায়িত্ব থেকে স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করে লাশ দেশে আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

পরিবারের সদস্যরা জানান, আজ রাত সাড়ে ৭টার দিকে পারিবারিক কবরস্থানে খাইরুল ইসলামকে দাফন করা হবে।

বিষয়:

কারাবন্দীজেলার খবররংপুর বিভাগলাশকুড়িগ্রাম
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

খুলনায় ঘরে ঢুকে পরিবারের ৪ সদস্যকে গুলি

চট্টগ্রামের টেরিবাজারে অগ্নিকাণ্ড, ২ জনের প্রাণহানি

বাবা বুড়িগঙ্গায় নিখোঁজ, স্ত্রী হাসপাতালে, নিথর দেহে বাড়িতে ফিরলেন সোহেল

রাজধানীর উত্তরায় ছিনতাইকারীর হ্যাঁচকা টানে রিকশা থেকে পড়ে গৃহবধূর মৃত্যু

আমিরাতের কাছে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দাবি ইরানের, জাতিসংঘকে চিঠি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

চট্টগ্রামের টেরিবাজারে অগ্নিকাণ্ড, ২ জনের প্রাণহানি

চট্টগ্রামের টেরিবাজারে অগ্নিকাণ্ড, ২ জনের প্রাণহানি

খুলনায় ঘরে ঢুকে পরিবারের ৪ সদস্যকে গুলি

খুলনায় ঘরে ঢুকে পরিবারের ৪ সদস্যকে গুলি

ঈদুল ফিতরের নামাজ যেভাবে আদায় করবেন

ঈদুল ফিতরের নামাজ যেভাবে আদায় করবেন

বিদেশে উচ্চশিক্ষার ১০ ধাপের প্রস্তুতি

বিদেশে উচ্চশিক্ষার ১০ ধাপের প্রস্তুতি

সংবিধান সংস্কার পরিষদ: জমছে সংকটের মেঘ

সংবিধান সংস্কার পরিষদ: জমছে সংকটের মেঘ

সম্পর্কিত

ঈদুল ফিতর উপলক্ষে শিল্পকলা একাডেমির ‘চাঁদ রাতের ঈদ আনন্দ উৎসব’

ঈদুল ফিতর উপলক্ষে শিল্পকলা একাডেমির ‘চাঁদ রাতের ঈদ আনন্দ উৎসব’

বাগেরহাটে নগদের ৩৩ লাখ টাকা আত্মসাৎ মামলার আসামি গাইবান্ধায় গ্রেপ্তার

বাগেরহাটে নগদের ৩৩ লাখ টাকা আত্মসাৎ মামলার আসামি গাইবান্ধায় গ্রেপ্তার

শ্রীপুরে স্থানীয়রা ৪২ বোতল মদ উদ্ধার করে দিলেও পুলিশ বলছে ২৫

শ্রীপুরে স্থানীয়রা ৪২ বোতল মদ উদ্ধার করে দিলেও পুলিশ বলছে ২৫

ট্রেনের ছাদে ভ্রমণকালে ব্রিজের গার্ডারে ধাক্কা; রাজবাড়ীতে যুবকের মৃত্যু

ট্রেনের ছাদে ভ্রমণকালে ব্রিজের গার্ডারে ধাক্কা; রাজবাড়ীতে যুবকের মৃত্যু