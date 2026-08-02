Ajker Patrika
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কুড়িগ্রাম

ভূরুঙ্গামারীতে জালে আটকা পড়া অজগর উদ্ধার

ভূরুঙ্গামারী (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি
ভূরুঙ্গামারীতে জালে আটকা পড়া অজগর উদ্ধার
কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীতে ছয় ফুট লম্বা অজগর উদ্ধার করা হয়েছে। ছবি: সংগৃহীত

কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীতে ছয় ফুট লম্বা একটি অজগর উদ্ধার করা হয়েছে। আজ রোববার বিকেলে উপজেলার ছিটপাইকেরছড়া থেকে অজগরটি উদ্ধার করা হয়।

জানা গেছে, পাইকেরছড়ার সিট পাইকেরছড়া এলাকার একটি বিলে জেলেদের মাছ ধরার জালে ছয় ফুট লম্বা অজগরটি আটকা পড়ে। খবর পেয়ে ভূরুঙ্গামারী পুলিশ সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার মুনতাসির মামুন মুন অজগরটিকে উদ্ধার করে ভূরুঙ্গামারী থানায় নিয়ে যান। পরে ভূরুঙ্গামারী উপজেলা বন কর্মকর্তা সেকেন্দার আলীর সহায়তায় অজগরটিকে প্রথমে কুড়িগ্রাম বন বিভাগের কার্যালয়ে পাঠানো হয়।

ভূরুঙ্গামারী পুলিশ সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার মুনতাসির মামুন মুন বলেন, কয়েক দিন আগে দুধকুমার নদ দিয়ে ভারত থেকে উজানের ঢল নেমে এসেছিল। সম্ভবত আসামের কোনো পার্বত্য এলাকা বা জঙ্গল থেকে অজগরটি ছিট পাইকেরছড়ার বিলটিতে এসে আটকা পড়ে।

বিষয়:

উদ্ধারবন বিভাগপুলিশভূরুঙ্গামারীঅজগরকুড়িগ্রামজেলার খবররংপুর বিভাগ
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