কিশোরগঞ্জে আম পাড়া নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৩০

কিশোরগঞ্জের ভৈরবে কাঁচা আম পাড়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের লোকজনের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ৩০ জন আহত হয়েছে। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার (৫ মে) বেলা ১১টার দিকে ভৈরব উপজেলার শ্রীনগর ইউনিয়নের বধুনগর গ্রামে এ সংঘর্ষ হয়।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বধুনগর গ্রামের নবাব বাড়ির আয়াতুল্লাহ মিয়ার একটি চারাগাছ থেকে আম পাড়তে যায় পার্শ্ববর্তী ফর্চার বাড়ির কয়েক কিশোর। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে প্রথমে কথা-কাটাকাটি ও বাগ্বিতণ্ডা হয়। এর জেরে মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে উভয় বংশের লোকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে পুরো এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়।
সংঘর্ষে উভয় পক্ষের কমপক্ষে ৩০ জন আহত হন। আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে ভৈরব উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হলে গুরুতর আহত মিজান মিয়া ও চাঁন মিয়াকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়।
খবর পেয়ে ভৈরব থানা পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন থাকায় পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে।
ভৈরব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতাউর রহমান আকন্দ জানান, আম পাড়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে ব্যবস্থা নিয়েছে। সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
বগুড়ায় এবার প্রতিকেজি ৩৬ টাকা ধান ও ৪৯ টাকায় চাল কিনবে খাদ্য বিভাগ। খাদ্য বিভাগ এবার জেলায় ১৭ হাজার ৭৮১ টন ধান, ৭২ হাজার ৬০২ টন সেদ্ধ চাল এবং ৩ হাজার ৮১১ টন আতপ চাল কিনবে। মঙ্গলবার (৫ মে) বাগুড়া জেলায় বোরো সংগ্রহ অভিযান উদ্বোধনকালে এ তথ্য জানানো হয়।৩৭ মিনিট আগে
দেশের সবচেয়ে বড় রাজস্ব আহরণকারী চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের কার্যালয় আগামী ১ জুলাই থেকে নগরের আগ্রাবাদের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে চলে যাবে। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে কাস্টমস হাউসের নতুন ভবন নির্মিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের দাপ্তরিক কার্যক্রম এখান থেকে পরিচালিত হবে।৪১ মিনিট আগে
আগে প্রতিটা এলাকায় সামাজিক শাসনব্যবস্থা ছিল। কারও ছেলে–মেয়ে অন্যায় করতে হিসাব করত! বাবা, মা, বড় ভাই, চাচা, মুরুব্বিদের সম্মান করত। তাদের সামনে দিয়ে হেঁটে যাওয়াটাই ছিল অনেক ভয়ের। সেই শাসনব্যবস্থা বা সম্মান–শ্রদ্ধা সমাজে না থাকাতেই আজকে যুব সমাজ ধ্বংস হচ্ছে...৪৩ মিনিট আগে
উখিয়ায় রোহিঙ্গা আশ্রয়শিবিরে আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মির (আরসা) সন্ত্রাসীদের গুলিতে আরাকান রোহিঙ্গা অর্গানাইজেশনের (এআরও) প্রধান কেফায়েত উল্লাহ হালিম (৪০) নিহত হয়েছেন। এ সময় তাঁর দুই সহযোগী গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে