Ajker Patrika
কিশোরগঞ্জ

কিশোরগঞ্জে আম পাড়া নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৩০

ভৈরব (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি 
দুই পক্ষের সংঘর্ষ। ছবি: সংগৃহীত

কিশোরগঞ্জের ভৈরবে কাঁচা আম পাড়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের লোকজনের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ৩০ জন আহত হয়েছে। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (৫ মে) বেলা ১১টার দিকে ভৈরব উপজেলার শ্রীনগর ইউনিয়নের বধুনগর গ্রামে এ সংঘর্ষ হয়।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বধুনগর গ্রামের নবাব বাড়ির আয়াতুল্লাহ মিয়ার একটি চারাগাছ থেকে আম পাড়তে যায় পার্শ্ববর্তী ফর্চার বাড়ির কয়েক কিশোর। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে প্রথমে কথা-কাটাকাটি ও বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। এর জেরে মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে উভয় বংশের লোকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে পুরো এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়।

সংঘর্ষে উভয় পক্ষের কমপক্ষে ৩০ জন আহত হন। আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে ভৈরব উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হলে গুরুতর আহত মিজান মিয়া ও চাঁন মিয়াকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়।

খবর পেয়ে ভৈরব থানা পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন থাকায় পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে।

ভৈরব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতাউর রহমান আকন্দ জানান, আম পাড়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে ব্যবস্থা নিয়েছে। সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

