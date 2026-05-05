Ajker Patrika
ঢাকা

যুবসমাজ রক্ষায় পরিবার ও ‎সামাজকে এগিয়ে আসতে হবে: ডিএসসিসি প্রশাসক

শ্যামপুর-কদমতলী (প্রতিনিধি) ঢাকা 
যুবসমাজ রক্ষায় পরিবার ও ‎সামাজকে এগিয়ে আসতে হবে: ডিএসসিসি প্রশাসক
আবদুস সালাম। ছবি: সংগৃহীত

‎ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) প্রশাসক বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আবদুস সালাম বলেছেন, যুব সমাজকে রক্ষা করতে হলে পরিবার এবং সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। মাদকসহ সকল অপরাধের বিরুদ্ধে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। পুলিশের একার পক্ষে এটি সম্ভব নয়।

আজ ‎মঙ্গলবার বিকেলে যাত্রাবাড়ীতে আয়োজিত মানবাধিকার সংস্থা ‘বাংলাদেশ আইন সহায়তা কেন্দ্র ফাউন্ডেশন’ (বাসক) এর ১৬ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি।

ডিএসসিসি

প্রশাসক মো. আবদুস সালাম আক্ষেপ করে বলেন, আগে প্রতিটা এলাকায় সামাজিক শাসনব্যবস্থা ছিল। কারও ছেলে–মেয়ে অন্যায় করতে হিসাব করত! বাবা, মা, বড় ভাই, চাচা, মুরুব্বিদের সম্মান করত। তাদের সামনে দিয়ে হেঁটে যাওয়াটাই ছিল অনেক ভয়ের। সেই শাসনব্যবস্থা বা সম্মান–শ্রদ্ধা সমাজে না থাকাতেই আজকে যুব সমাজ ধ্বংস হচ্ছে। ‎

অনুষ্ঠানে উপস্থিতির উদ্দেশে ডিএসসিসি প্রশাসক বলেন, ‎ ‘আমি মাত্র ২ মাস হয় আসছি। প্রশাসক হলো সাময়িক সময়ের জন্য। এই সাময়িক সময়ে আমি কি সবকিছু দিতে পারব? আপনারা যদি আগামী নির্বাচনে আমাকে মেয়র নির্বাচিত করেন, তাহলে আমি কথা দিতে পারি–জলাবদ্ধতা নিরসন, রাস্তাঘাটের উন্নয়নসহ আপনাদের চাহিদা মোতাবেক সেবা দিতে পারব।’

‎এ সময় ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক নবী উল্লাহ নবী, বিশিষ্ট সমাজসেবক ও মানবাধিকার সংস্থার উপদেষ্টা তুহিনুর রহমান ওরফে নুরু হাজী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

ডিএসসিসিরাজধানীঢাকা বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সরকার গঠন করতে কংগ্রেসের সমর্থন চাইলেন বিজয়

সরকার গঠন করতে কংগ্রেসের সমর্থন চাইলেন বিজয়

রংপুরে কিশোর গ্যাং সদস্যদের ছুরিকাঘাতে যুবক নিহত

রংপুরে কিশোর গ্যাং সদস্যদের ছুরিকাঘাতে যুবক নিহত

হাওরে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বিশেষ কার্ড, মিলবে চাল-নগদ টাকা

হাওরে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বিশেষ কার্ড, মিলবে চাল-নগদ টাকা

অতিবৃষ্টির পর তাপপ্রবাহ ও ঘূর্ণিঝড়ের শঙ্কা, মে মাসের পূর্বাভাসে আরও যা যা আছে

অতিবৃষ্টির পর তাপপ্রবাহ ও ঘূর্ণিঝড়ের শঙ্কা, মে মাসের পূর্বাভাসে আরও যা যা আছে

রমনার ডিসি মাসুদকে বদলি

রমনার ডিসি মাসুদকে বদলি

সম্পর্কিত

বগুড়ায় ৩৬ টাকায় প্রতিকেজি ধান ও ৪৯ টাকায় চাল কিনবে খাদ্য বিভাগ

বগুড়ায় ৩৬ টাকায় প্রতিকেজি ধান ও ৪৯ টাকায় চাল কিনবে খাদ্য বিভাগ

কিশোরগঞ্জে আম পাড়া নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৩০

কিশোরগঞ্জে আম পাড়া নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৩০

জুলাই থেকে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের কার্যালয় আগ্রাবাদ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে

জুলাই থেকে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের কার্যালয় আগ্রাবাদ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে

যুবসমাজ রক্ষায় পরিবার ও ‎সামাজকে এগিয়ে আসতে হবে: ডিএসসিসি প্রশাসক

যুবসমাজ রক্ষায় পরিবার ও ‎সামাজকে এগিয়ে আসতে হবে: ডিএসসিসি প্রশাসক