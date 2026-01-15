Ajker Patrika

অষ্টগ্রামে স্বতন্ত্র প্রার্থী রেহা কবিরের গণসংযোগ

অষ্টগ্রাম (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি
আপডেট : ১৫ জানুয়ারি ২০২৬, ২২: ১৮
অষ্টগ্রামে স্বতন্ত্র প্রার্থী রেহা কবিরের গণসংযোগ। ছবি: সংগৃহীত
অষ্টগ্রামে স্বতন্ত্র প্রার্থী রেহা কবিরের গণসংযোগ। ছবি: সংগৃহীত

কিশোরগঞ্জ-৪ (অষ্টগ্রাম, ইটনা ও মিঠামইন) আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী কাজী রেহা কবির সিগমা বিভিন্ন এলাকায় নির্বাচনী গণসংযোগ করেছেন। গতকাল বুধবার অষ্টগ্রাম উপজেলার হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে তিনি মতবিনিময় করেন।

গণসংযোগে স্বতন্ত্র এই নারী প্রার্থী হিন্দু সম্প্রদায়ের বয়োজ্যেষ্ঠ, নারী-পুরুষ ও শিশুদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন। এ সময় স্থানীয় বাসিন্দারা হাওরাঞ্চলের জীবনযাত্রা, হাওর পারাপারের দুর্ভোগ, নদীকেন্দ্রিক জীবিকা, নিরাপত্তা, সামাজিক স্থিতিশীলতা নিয়ে তাঁদের অভাব-অভিযোগ ও মতামত তুলে ধরেন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের উদ্দেশে কাজী রেহা কবির সিগমা বলেন, ‘যদি সৃষ্টিকর্তা আমাকে শক্তি, সাহস ও সুযোগ দেন, অবশ্যই আপনাদের পাশে থাকব। নির্বাচিত হই বা না হই, আপনাদের কাছে আসতে চাই।’

বিষয়:

কিশোরগঞ্জকিশোরগঞ্জ সদরঅষ্টগ্রামজেলার খবরস্বতন্ত্র প্রার্থীপ্রার্থী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

সিলেটে বিএনপি নেতা মানিক সেনাবাহিনীর হাতে আটক

আজকের রাশিফল: আপনার স্পষ্ট কথা কারও বুক ফুটা করে দিতে পারে, পকেট সামলান

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নারীকে টেনেহিঁচড়ে গাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গেল অভিবাসন পুলিশ

বিমানের পরিচালক হলেন খলিলুর রহমান, ফয়েজ তৈয়্যব ও ইসি সচিব

পরিচালক পদ থেকে কেন নাজমুলকে সরিয়ে দিতে পারেনি বিসিবি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

১৬ মাসের শিশুকে সেতু থেকে নদীতে ছুড়ে ফেলে থানায় গেলেন মা

১৬ মাসের শিশুকে সেতু থেকে নদীতে ছুড়ে ফেলে থানায় গেলেন মা

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা স্থগিতের আওতায় কারা পড়বে না, জানাল স্টেট ডিপার্টমেন্ট

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা স্থগিতের আওতায় কারা পড়বে না, জানাল স্টেট ডিপার্টমেন্ট

সিলেটে বিএনপি নেতা মানিক সেনাবাহিনীর হাতে আটক

সিলেটে বিএনপি নেতা মানিক সেনাবাহিনীর হাতে আটক

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশকে নিয়েই চূড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণার আশা মামুনুল হকের

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশকে নিয়েই চূড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণার আশা মামুনুল হকের

দেশের ভেতরে পোস্টাল ভোটে সাধারণ ব্যালট ব্যবহারের দাবি বিএনপির

পোস্টাল ভোটে সাধারণ ব্যালট চায় বিএনপি

সম্পর্কিত

চাঁদপুরে বিএনপি-খেলাফতের ২ প্রার্থীকে শোকজ

চাঁদপুরে বিএনপি-খেলাফতের ২ প্রার্থীকে শোকজ

গণভোটে নির্ধারিত হবে আগামীর বাংলাদেশ: জিসিসি প্রশাসক

গণভোটে নির্ধারিত হবে আগামীর বাংলাদেশ: জিসিসি প্রশাসক

চাটমোহরে শিয়ালের মাংস বাজারে বিক্রির অভিযোগ

চাটমোহরে শিয়ালের মাংস বাজারে বিক্রির অভিযোগ

লক্ষ্মীপুরে বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ, আহত ১৫

লক্ষ্মীপুরে বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ, আহত ১৫