কটিয়াদীতে ছেলের ছুরিকাঘাতে বাবা নিহত

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
কিশোরগঞ্জের কটিয়াদীতে ছেলের ছুরিকাঘাতে বাবা নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। শনিবার (১০ জানুয়ারি) দুপুরে উপজেলার চান্দপুর ইউনিয়নের পশ্চিম মণ্ডলভোগ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত মো. বজলুর রহমান (৬০) ওই গ্রামের বাসিন্দা। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত ছেলে জুবায়ের (২৫) পলাতক রয়েছেন।
পুলিশ জানায়, দুপুরে পারিবারিক বিষয় নিয়ে কৃষক বাবার সঙ্গে অটোরিকশাচালক ছেলে জুবায়েরের কথা-কাটাকাটি হয়। এ সময় বাবাকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যান জুবায়ের। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে কটিয়াদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত তাঁকে ঘোষণা করেন।
চান্দপুর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মো. শহিদুল হক উজ্জ্বল বলেন, পারিবারিক বিষয় নিয়ে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে বাবা ও ছেলের মধ্যে ঝগড়া হয়। পরে উত্তেজিত হয়ে ছেলে তাঁর বাবাকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যান। গুরুতর আহত অবস্থায় বাবাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
কটিয়াদী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহবুবুর রহমান জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। জুবায়েরকে ধরতে পুলিশি অভিযান চলছে।
