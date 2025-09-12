ভিসি ও প্রক্টর জামাতীকরণের মাধ্যমে ডাকসু নির্বাচনকে কলুষিত করেছে: যুবদল সভাপতি

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসু নির্বাচন প্রসঙ্গে যুবদল কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আবদুল মোনায়েম মুন্না বলেছেন, ‘আমরা মনে করি, ভিসি ও প্রক্টর জামাতীকরণের মাধ্যমে নির্বাচনকে কলুষিত করেছে। আমরা মনে করি, এটা কলঙ্কজনক অধ্যায় রচনা করেছে।’ আজ শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টায় কিশোরগঞ্জে নরসুন্দা নদী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানোর সময় সাংবাদিকদের কাছে এসব কথা বলেন তিনি।
শিবিরের জয় প্রসঙ্গে যুবদল কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বলেন, ‘ব্যাপকভাবে কারচুপির মাধ্যমে ডাকসুতে ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং করে তারা জয়লাভ করেছে। কিন্তু সাধারণ প্রতিটি প্যানেল এটার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। সেটা এনসিপির প্যানেল বলেন, স্বতন্ত্রের প্যানেল বলেন, উমামা ফাতেমার প্যানেল বলেন, প্রত্যেকেই এটাকে তীব্র ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। আমরা মনে করি, ভিসি ও প্রক্টর জামাতীকরণের মাধ্যমে নির্বাচনকে কলুষিত করেছে। গতকালকে জাকসুতেও তারা একই কাজ করার চেষ্টা করেছে। ছাত্রদল নির্বাচন বর্জন করেছে। আপনারা দেখেছেন, দুটো নির্বাচনের মধ্যে আমরা কোনো রকম বিশৃঙ্খলায় যাইনি। আমরা জনগণকে নিয়ে এগিয়ে যেতে চাই। জাতীয় নির্বাচনে আমরা মনে করি, জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও আমাদের নেতা-কর্মীরা সঠিকভাবে ভোটকেন্দ্র পাহারা দিয়ে ঠিকমতো মনিটরিং করতে পারলে আমরা মনে করি না বাংলাদেশের জনগণের বিপক্ষে কোনো ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং করে তারা পার পাবে।’
জেলা যুবদলের উদ্যোগে আজ সকালে বড়বাজার সেতুসংলগ্ন নরসুন্দা নদীর ভাগাড়ে নেমে ময়লা সরানোর কাজ শুরু হয়। জেলা যুবদলের এই কার্যক্রম উদ্বোধন করেন যুবদল কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আবদুল মোনায়েম মুন্না। পরিচ্ছন্নতা অভিযানের মাধ্যমে সেতু এলাকার ময়লার ভাগাড় এবং নদীতে থাকা কচুরিপানা ও নোংরা আবর্জনা এক্সকাভেটর দিয়ে পরিষ্কার করা হয়। পরে এসব ময়লা ও বর্জ্য ট্রাকে করে পৌরসভার ডাম্পিং গ্রাউন্ডে নিয়ে ফেলা হয়।
এ সময় অন্যদের মধ্যে ছিলেন যুবদল কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র সহসভাপতি রেজাউল করিম পল, সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. সাইদুর রহমান, কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সাবেক সদস্য অ্যাডভোকেট আশরাফ জালাল খান মনন, জেলা যুবদলের সভাপতি খসরুজ্জামান জিএস শরীফ, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মাসুদ সুমন, সিনিয়র সহসভাপতি মোশতাক আহমেদ শাহীন, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক তারিকুজ্জামান পার্নেল প্রমুখ। এ ছাড়া কেন্দ্রীয়, জেলা যুবদলসহ বিভিন্ন ইউনিটের কয়েক হাজার নেতা-কর্মী তাঁদের সঙ্গে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে অংশ নেন।
