Ajker Patrika
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কিশোরগঞ্জ

কিশোরগঞ্জে মানসিকভাবে অসুস্থ তরুণী ৩৪ দিন ধরে নিখোঁজ

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৬, ১৮: ০৯
কিশোরগঞ্জে মানসিকভাবে অসুস্থ তরুণী ৩৪ দিন ধরে নিখোঁজ
নিখোঁজ তরুণী তানজিনা। ছবি: সংগৃহীত

কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার লতিবাবাদ চরপাড়া এলাকা থেকে মোছা. তানজিনা (২২) নামে মানসিকভাবে অসুস্থ এক তরুণী গত ৩৪ দিন ধরে নিখোঁজ। গত ২৩ জুলাই সকাল ৭টার দিকে বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর তাঁর আর সন্ধান পাওয়া যায়নি। তানজিনা লতিবাবাদ চরপাড়া গ্রামের মো. ইদ্রিস মিয়ার মেয়ে।

এ ঘটনায় তানজিনার মা সরুবা আক্তার গত ২৮ জুলাই কিশোরগঞ্জ সদর মডেল থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন। জিডি সূত্রে জানা গেছে, ২৩ জুলাই সকালে তানজিনা লতিবাবাদ চরপাড়ার নিজ বাড়ি থেকে হেঁটে লতিবাবাদ বাজারের দিকে যান। এরপর তিনি আর বাড়িতে ফেরেননি।

পরিবারের সদস্যরা সম্ভাব্য বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর সন্ধান পাননি বলে জিডিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

সরুবা আক্তার জিডিতে জানান, তাঁর মেয়ে মানসিকভাবে অসুস্থ। এর আগেও তিনি কাউকে কিছু না বলে কয়েকবার বাড়ি থেকে বের হয়ে গিয়েছিলেন এবং পরে বাড়িতে ফিরে এসেছিলেন।

জিডিতে তানজিনার উচ্চতা প্রায় ৪ ফুট ৮ ইঞ্চি উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর গায়ের রং শ্যামলা ও মুখমণ্ডল গোলাকার। নিখোঁজের সময় তাঁর পরনে সবুজ রঙের কামিজ ছিল।

তানজিনার সন্ধান পেলে কিশোরগঞ্জ সদর মডেল থানায় অথবা ওসির মুঠোফোন নম্বরে (০১৩২০০৯৫৩৯১) যোগাযোগের অনুরোধ জানিয়েছে পরিবার।

বিষয়:

কিশোরগঞ্জনিখোঁজতরুণীময়মনসিংহ বিভাগডায়েরিজেলার খবর
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