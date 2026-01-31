হাওরে মিলল পাহারাদারের গলাকাটা মরদেহ

কিশোরগঞ্জের মিঠামইন উপজেলার হাওরে সেচ প্রকল্পের ড্রেনে মতি মিয়া (৬০) নামের একজনের গলাকাটা মরদেহ পাওয়া গেছে। মতি মিয়া জেলার মিঠামইন উপজেলার ঘাগড়া ইউনিয়নের ধোবাজোড়া-শিয়ারা গ্রামের তুতি মিয়ার ছেলে। আজ শনিবার (৩১ জানুয়ারি) সকালে মিঠামইন উপজেলার ঢাকী ইউনিয়নের দুর্গাপুর চরের কান্দা সেচ ড্রেন থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শনিবার ভোরে উপজেলার দুর্গাপুর গ্রামের কৃষকেরা জমিতে কাজে যাওয়ার পথে হঠাৎ হাওরে সেচ দুর্গাপুর চরের কান্দা সেচ ড্রেনে রক্তাক্ত অজ্ঞাত ব্যক্তিকে পড়ে থাকতে দেখেন। মিঠামইন থানায় খবর দিলে পুলিশ গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কিশোরগঞ্জ সদর হাসপাতালের মর্গে প্রেরণ করে।
জানা গেছে, মতি মিয়া সাত দিন ধরে মিঠামইন হিমজুরী নদীতে হাওর রক্ষা উন্নয়ন বাঁধ নির্মাণকাজে ব্যবহৃত ইয়াকুব মিয়ার এক্সকাভেটরের পাহারাদার হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি অন্যান্য দিনের মতো শুক্রবার রাতে এক্সকাভেটর পাহারা দিতে বাড়ি থেকে ঘটনাস্থলে আসেন। তারপর আর বাড়ি ফেরেননি।
এ বিষয়ে মিঠামইন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) লিয়াকত আলী বলেন, মৃত ব্যক্তির সুরতহাল রিপোর্ট প্রস্তুতপূর্বক ময়নাতদন্তের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে। পুলিশি নজরদারি অব্যাহত রয়েছে। অভিযোগ প্রাপ্তি সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
চট্টগ্রামে চেক জালিয়াতি ও প্রতারণার মাধ্যমে প্রায় সাড়ে ৪ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে করা মামলায় আলোচিত শিল্পগোষ্ঠী এসএ গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) শাহাবুদ্দিন আলমের স্ত্রীসহ পরিবারের পাঁচ সদস্যের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা দীর্ঘ ছয় মাস পর থানায় এসে পৌঁছেছে।৪৪ মিনিট আগে
মুন্সিগঞ্জের লৌহজং উপজেলায় বিদেশি পিস্তল, গুলি ও বিপুল পরিমাণ মাদকসহ ‘বুলেট গ্যাং’-এর প্রধান নুরুল আমিন বুলেট ও তাঁর এক সহযোগীকে গ্রেপ্তার করেছে সেনাবাহিনী।১ ঘণ্টা আগে
সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলায় জামায়াতে ইসলামীর একটি নির্বাচনী অফিসে আগুন দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) দিবাগত রাতে উপজেলার জামতৈল ইউনিয়নের জামতৈল গ্রামের ৪ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত ওই অফিসে আগুনে দেওয়া হয়। তবে এতে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। ব্যানার, পোস্টার ও বাঁশের খুঁটি পুড়েছে।১ ঘণ্টা আগে
কুমিল্লার চান্দিনায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে দুর্ঘটনায় পাঁচ বছর বয়সী এক শিশুসহ এক নারী নিহত হয়েছেন। বাস থেকে নামার সময় দ্রুতগতির আরেকটি বাস তাঁদের চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান ওই নারী, পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় শিশুটির।১ ঘণ্টা আগে