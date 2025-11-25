Ajker Patrika

আদালতের নির্দেশে উচ্ছেদ কার্যক্রম চালানোর সময় দোকানপাটে আগুন দিল বিবাদী পক্ষ

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
জমির দোকানপাট উচ্ছেদ করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
জমির দোকানপাট উচ্ছেদ করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জে আদালতের নির্দেশে উচ্ছেদ কার্যক্রম চালানোর সময় বিবাদী পক্ষ দোকানপাটে আগুন দিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। গতকাল সোমবার (২৪ নভেম্বর) বেলা ১১টার দিকে উপজেলার জয়কা ইউনিয়নে বালিয়াবাড়ি বাজারে এই ঘটনা ঘটে। আগুনে চারটি দোকানের মালপত্র পুড়ে গেছে।

জানা গেছে, উচ্ছেদ অভিযানে করিমগঞ্জ উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আল আমিন কবিরসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের লোকজন ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নেভায়।

গতকাল দুপুরে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, কিশোরগঞ্জ আদালতের লোকজনের নেতৃত্বে দোকানপাট উচ্ছেদ করা হচ্ছে। একটি এক্সকাভেটর দিয়ে পুড়ে যাওয়া দোকানপাটের টিন ও আসবাব সরানো হচ্ছে। পুলিশ সদস্যরা কাজ তদারকি করছেন।

স্থানীয় সূত্র ও পুলিশ জানায়, জয়কা ইউনিয়নের কুকিমাদল গ্রামের নজরুল ইসলাম ও মো. মোকারমের সঙ্গে বাজারের ২৯ শতক জমি নিয়ে বিরোধ ছিল। রাস্তার পাশে ওই জমিতে বেশ কিছু দোকান আছে। পুরো জমি এত দিন নজরুল ইসলামের দখলে ছিল। এসব নিয়ে স্থানীয়ভাবে বেশ কয়েকবার দরবার-সালিস হলেও কোনো সমাধান হয়নি। এ নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন মোকারম। সম্প্রতি মামলায় মোকারমের পক্ষে রায় দেন আদালত। পরে আদালত জমিটি থেকে দোকানপাট উচ্ছেদের নির্দেশ দেন। এই উচ্ছেদ কার্যক্রম চালাতে গতকাল আদালতের লোকজন সেখানে যায়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিবাদী নজরুলের ভাই সুলতান তাঁর দোকানে ঢুকে একটি গ্যাস সিলিন্ডার খুলে আগুন ধরিয়ে দেন। আগুনে তিনি নিজেও অনেকটা দগ্ধ হন। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান। মুহূর্তে অন্য দোকানে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। অগ্নিকাণ্ডে নজরুল ও মোকারমের দুটিসহ মোট চারটি দোকান পুড়ে গেছে। এতে ৬০-৭০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে ব্যবসায়ীরা দাবি করেছেন।

মোকারম বলেন, ‘নজরুলরা আমার জমি দখল করে রেখেছিল দীর্ঘদিন ধরে। সেখানে সে দোকানপাট তুলে ভাড়া দিয়েছিল। আমিও বাধ্য হয়ে তার কাছ থেকে একটি দোকান ভাড়া নিয়েছিলাম। মামলার দীর্ঘদিন পর আদালত আমার পক্ষে রায় দেন। সোমবার দোকানপাট উচ্ছেদ করতে আদালত ও প্রশাসনের লোকজন সেখানে যায়। উচ্ছেদের সময় বিবাদী পক্ষ দোকানপাটে আগুন লাগিয়ে দেয়। আমার একটি দোকানও পুড়ে গেছে।’

এই ঘটনায় নজরুল ইসলাম বা তাঁর লোকজনের বক্তব্য পাওয়া যায়নি। অগ্নিকাণ্ডের পর তাঁরা পালিয়ে গেছেন বলে জানা গেছে।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে করিমগঞ্জ উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. আল আমিন কবির বলেন, ‘আদালতের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে সেখানে উচ্ছেদ অভিযানের সময় বিবাদী পক্ষের একজন দোকানপাটে আগুন লাগিয়ে দেয়। আগুন নেভানোর পর উচ্ছেদ আদেশ তামিল করা হয়েছে। বাদী পক্ষকে ভূমি বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।’

করিমগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাদেক আল মামুন বলেন, বিবাদী পক্ষ আগুন লাগিয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে। আগুন লাগানোর ঘটনায় অভিযোগ করা হলে পুলিশ তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেবে।

কিশোরগঞ্জআগুনঢাকা বিভাগউচ্ছেদআদালতকরিমগঞ্জজেলার খবর
লক্ষ্মীপুরে যুবদল কর্মীর হাতে বিএনপি কর্মী খুন

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
লাশের সুরতহাল করে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা
লাশের সুরতহাল করে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জে আনোয়ার হোসেন (৪৫) নামের এক বিএনপি কর্মীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালে উপজেলার ভোলাকোট ইউনিয়নের সাহারপাড়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। ২ লাখ টাকা চাঁদা না পেয়ে মো. ইউসুফ হোসেন নামের এক যুবদল কর্মী এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

নিহত আনোয়ার হোসেন সাহারপাড়া এলাকার মজিবুল হকের ছেলে। অভিযুক্ত ইউসুফ হোসেন একই গ্রামের এরশাদ মিয়ার ছেলে।

আনোয়ারের স্ত্রী ফারজানা আক্তার সাথীসহ অন্য স্বজনেরা জানান, আনোয়ার হোসেন তাঁর শ্যালককে বিদেশে পাঠানোর জন্য একটি সংস্থা থেকে ২ লাখ টাকা নিয়েছেন। এই খবর জানতে পেরে ইউনিয়ন যুবদল কর্মী ইউসুফ হোসেনসহ আরও তিনজন আনোয়ারের কাছে ২ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন। দু-তিন দিন ধরে আনোয়ারের দোকানে এসে হুমকি দিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁরা। আজ সকাল ৭টায় মোটরসাইকেলে করে ইউসুফ ও আরও দুজন দোকানে ঢুকে আনোয়ারকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে পালিয়ে যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় আনোয়ারকে উদ্ধার করে রামগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে ভোলাকোট ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আবদুর রহিম মজুমদার জানান, আনোয়ার বিএনপির কর্মী ও ইউসুফ যুবদল কর্মী। তিনি বলেন, এই দুজন বিএনপি বা যুবদলের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকলেও বড় কোনো পদে নেই।

রামগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের দায়িত্বরত চিকিৎসক আমির ফয়সাল জানান, আনোয়ার হোসেনের বুকে ও পেটে বেশ কয়েকটি আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

রামগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আবদুল বারী বলেন, তর্কাতর্কির একপর্যায়ে আনোয়ার হোসেনকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করার কারণেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। হত্যাকারীকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। পাশাপাশি কী কারণে এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, সে বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে।

লক্ষ্মীপুররামগঞ্জবিএনপিচট্টগ্রাম বিভাগযুবদলজেলার খবরখুন
বিদ্যুতায়িত হয়ে ছাত্রের মৃত্যু, বেরোবি প্রশাসনের ‘কার্পণ্যে’ শিক্ষার্থীদের ক্ষোভ

বেরোবি প্রতিনিধি
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) নবীন শিক্ষার্থী শিপন আহমেদের বিদ্যুতায়িত হয়ে অকালমৃত্যুতে ক্যাম্পাসজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সহপাঠী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বগুড়ায় শিপনের জানাজায় যাওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে বাসের ব্যবস্থা করে দেওয়ার অনুরোধ করলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন পুল সহযোগিতা করেনি বলে অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন শিক্ষার্থীরা।

জানা গেছে, গতকাল সোমবার (২৪ নভেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের ২০২৪-২৫ সেশনের শিক্ষার্থী (১৭তম ব্যাচ) শিপন আহমেদ তাঁর বগুড়ার বাসায় বিদ্যুতায়িত হয়ে মারা যান। তাঁর জানাজায় যাওয়ার জন্য সহপাঠীরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে পরিবহনের সহযোগিতা চেয়েও পাননি বলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে অভিযোগ করেন এক শিক্ষার্থী। তাঁর ওই পোস্টের পর ফেসবুকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও পরিবহন পুলের ওপর ক্ষোভ উগরে দেন শিক্ষার্থীরা।

অভিযোগকারী শিক্ষার্থী তাঁর পোস্টে লিখেছেন, ‘আজ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বকনিষ্ঠ ১৭ ব্যাচের ছাত্র শিপন আহমেদকে শেষবারের মতো বিদায় জানানোর জন্য যখন আমরা তার বাসায় যাওয়ার প্রয়োজন অনুভব করলাম, তখন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো পরিবহন সুবিধা দেওয়া হলো না। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, এই বিপুলসংখ্যক বাস রাখার উদ্দেশ্য কী, যদি শিক্ষার্থীদের সবচেয়ে সংকটময় মুহূর্তে সেগুলো নিষ্ক্রিয় পড়ে থাকে? শিক্ষার্থীদের ‘পালস’ বুঝতে না পারলে, তাদের চাহিদাকে মূল্যায়ন করতে না পারলে, তাহলে দায়িত্ব গ্রহণের নৈতিক ভিত্তিটাই বা কোথায় দাঁড়ায়? শুধু আশ্বাস, দুঃখপ্রকাশ আর বিবৃতিতে দায়িত্ব শেষ হয় না। বাস্তব সেবা, সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত এবং মানবিক উপস্থিতিই প্রশাসনের প্রকৃত পরীক্ষার মাপকাঠি। আমাদের ভাইয়ের বিদায় এমনিতেই হৃদয়বিদারক; তার ওপর প্রশাসনিক উদাসীনতা আরও ক্ষতের সৃষ্টি করেছে।’

অর্থনীতি বিভাগ ছাত্র সংসদের জিএস মেহেদি হাসান বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে জানিয়েও এ রকম স্পর্শকাতর বিষয়ে বাস দিতে অস্বীকৃতি জানানো খুবই দুঃখজনক। আমরা প্রশাসনের সহযোগিতা না পেয়ে নিজেদের অর্থায়নে শিপনের জানাজায় যাওয়ার জন্য একটি বাস ভাড়া করেছি।’

ক্ষোভ প্রকাশ করে এআইএস বিভাগের শিক্ষার্থী আহমাদুল হক আলবির বলেন, ‘কেমন অথর্ব প্রশাসন! বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন একটি বাস ম্যানেজ করে দিতে পারে না। ১৭ ব্যাচের একজন শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে, তার জানাজায় অংশ নিতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের জন্যও প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেনি। প্রশাসন যেন কৃত্রিম; তাদের তো মানবিকতা নেই।’

ক্ষোভ প্রকাশ করে বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী জাকির জীম বলেন, ‘মুলার প্রশাসন এখন পর্যন্ত যেসব সিদ্ধান্ত নিয়েছে, প্রায় সবগুলো শিক্ষার্থীদের সাথে সাংঘর্ষিক হয়েছে। প্রশাসনিক ভবনে গিয়ে আন্দোলন না করলে একটা যৌক্তিক দাবিও আদায় হয় না।’

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন পুলের পরিচালক মো. মাসুদ রানা বলেন, ‘পরিচালক হিসেবে গাড়ি দেওয়ার এখতিয়ার আমার নেই। সর্বোচ্চ ৫০ কিমি দূরত্ব পর্যন্ত গাড়ি দেওয়ার এখতিয়ার পরিচালকের, তা-ও সেটি অফ ডে, অফিস কার্যক্রম চালু থাকার দিনে নয়। রুট বন্ধ করে গাড়ি দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। তবে একটি ১৬ সিটের মাইক্রোবাসের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে।’

রংপুর জেলাশিক্ষার্থীবিদ্যুতায়িতমৃত্যুবেরোবিরংপুর বিভাগ
বগুড়ায় বিছানায় দুই শিশুসন্তানের রক্তাক্ত লাশ, গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় ঝুলছিল মা

বগুড়া ও শাজাহানপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ২৫ নভেম্বর ২০২৫, ১৪: ৪৫
ঘটনাস্থলে স্থানীয় বাসিন্দাদের ভিড়। ছবি : আজকের পত্রিকা
ঘটনাস্থলে স্থানীয় বাসিন্দাদের ভিড়। ছবি : আজকের পত্রিকা

বগুড়ায় দুই শিশু ও মায়ের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, দুই শিশুসন্তানকে গলা কেটে হত্যার পর ওই মা আত্মহত্যা করেছেন।

আজ মঙ্গলবার সকালে বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলার খোট্টাপাড়া ইউনিয়নের খলিশাকান্দি গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।

শাজাহানপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম মা ও দুই সন্তানের লাশ উদ্ধারের তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

নিহতরা হলেন— খলিশাকান্দি গ্রামের শাহাদত হোসেনের স্ত্রী সাদিয়া মোস্তারিম (২৪) ও তাঁদের দুই সন্তান সাইফা (৪) ও সাইফ (২)।

পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন জানায়, আজ সকাল ৮টা থেকে সাড়ে ৮টার মধ্যে সাদিয়া বটি দিয়ে দুই সন্তানের গলা কেটে হত্যা করেন। এরপর তিনি গলায় ওড়না পেঁচিয়ে ঘরে আত্মহত্যা করেন। এ সময় তাঁর স্বামী শাহাদত হোসেন পাশের ঘরে ঘুমিয়েছিলেন। প্রতিবেশীরা বুঝতে পেরে পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ ঘর থেকে রক্তমাখা বটি উদ্ধার করেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, দুই শিশুর লাশ রক্তাক্ত অবস্থায় বিছানায় পড়ে ছিল। আর তাদের মায়ের লাশ গলায় ওড়না পেঁচানো অবস্থায় ঝুলছিল, গ্রামবাসী পুলিশ পৌঁছার আগেই নামিয়ে ফেলেছে।

তিনজনের লাশ উদ্ধার করে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ।

শাহাদত হোসেন একজন সেনাসদস্য। তিনি ময়মনসিংহে কর্মরত। এক সপ্তাহ আগে ছুটিতে বাড়ি আসেন তিনি।

শাজাহানপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, পারিবারিক অশান্তির কারণে এই ঘটনা ঘটতে পারে। প্রকৃত রহস্য জানার জন্য শাহাদত হোসেনকে পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। তিনিও মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন। কিছুটা স্বাভাবিক হলে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

বগুড়াহত্যারাজশাহী বিভাগশাজাহানপুরআত্মহত্যাজেলার খবরশিশু
কারখানা বন্ধের নোটিশে উত্তেজনা, শ্রমিকদের বিক্ষোভ

গাজীপুর প্রতিনিধি
কারখানার সামনে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
কারখানার সামনে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুর মহানগরীর কোনাবাড়ী আমবাগ এলাকায় হানিওয়েল গার্মেন্টস লিমিটেড নামে একটি কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) সকালে কাজে যোগ দিতে এসে শ্রমিকেরা কারখানা বন্ধের নোটিশ দেখে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। তাঁরা সড়কে যান চলাচল বন্ধ করে দেন। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এর আগে গতকাল সন্ধ্যায় কারখানার মূল ফটকে এই বন্ধের নোটিশ সাঁটিয়ে দেয় কর্তৃপক্ষ।

শ্রমিক ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কারখানাটিতে ১ হাজার ২০০ শ্রমিক কাজ করেন। শ্রমিকেরা আজ সকালে কাজে যোগ দিতে এসে কারখানার গেট বন্ধ দেখতে পান। গেটে কারখানা বন্ধের নোটিশ দেখে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন শ্রমিকেরা। বিক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা কোনাবাড়ীর মিতালী ক্লাব থেকে কোনাবাড়ী নতুন বাজারের শাখা রোডটি বন্ধ করে দেন। তাঁরা সড়কে চলাচলকারী যানবাহন অন্যদিকে ফিরিয়ে দেন। এতে দুর্ভোগে পড়েন যানবাহনের চালক ও যাত্রীরা। খবর পেয়ে মহানগর ও শিল্প পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।

কারখানার ফটকে সাঁটানো নোটিশে স্বাক্ষর করেছেন হানিওয়েল গার্মেন্টস লিমিটেডের সহকারী মহাব্যবস্থাপক (অ্যাডমিন অ্যান্ড ফাইন্যান্স)। নোটিশে বলা হয়, গতকাল সোমবার কারখানার শ্রমিকেরা কিছু অযৌক্তিক দাবি তুলে ধরে অবৈধভাবে কারখানাতে সংঘবদ্ধ হয়ে উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ করে চরম বিশৃঙ্খলা ও অস্থিতিশীল অবস্থা সৃষ্টি করেন। এতে কারখানার ভেতরে আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটে। নোটিশে আরও বলা হয়, কারখানার নির্ধারিত রপ্তানি কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার কারণে কোম্পানি বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। কারখানা কর্তৃপক্ষ বারবার শ্রমিকদের কাজে যোগদানের জন্য অনুরোধ করা সত্ত্বেও তাঁরা উৎপাদন কার্যক্রম থেকে বিরত থাকেন। শ্রমিকদের এই আচরণকে অবৈধ ধর্মঘটের শামিল বলে নোটিশে দাবি করে কারখানা কর্তৃপক্ষ। নোটিশে আরও বলা হয়, কারখানা কর্তৃপক্ষ এই কারখানার শ্রমিক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিরাপত্তার স্বার্থে বাধ্য হয়ে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এর ১৩(১) ধারা মোতাবেক মঙ্গলবার সকাল থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানা বন্ধ ঘোষণা করেছে।

কারখানা চালু করার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হলে খোলার তারিখ নোটিশের মাধ্যমে অবহিত করা হবে বলে নোটিশে জানায় কর্তৃপক্ষ। কারখানার সিকিউরিটি ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিরা এই আদেশের আওতামুক্ত থাকবেন বলে নোটিশে উল্লেখ করা হয়।

গাজীপুর শিল্প পুলিশ-২-এর পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আমজাদ হোসাইন বলেন, ‘শ্রমিক আন্দোলনের জেরে গেল রাতে মালিক পক্ষ আইন অনুযায়ী কারখানা বন্ধের নোটিশ দিয়েছে। সকালে পরিস্থিতি কিছুটা উত্তপ্ত হয়েছিল। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছে। শ্রমিকেরা শান্ত আছে। আমরা মালিক ও শ্রমিক পক্ষের সঙ্গে কথা বলে কারখানা কীভাবে চালু করা যায়, তার চেষ্টা করছি।’

গাজীপুরঢাকা বিভাগবিক্ষোভকোনাবাড়ীকারখানাশ্রমিক
