হাওরে মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে জেলে নিহত

অষ্টগ্রাম (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি
কিশোরগঞ্জের ইটনা উপজেলার ধনপুর হাওরে মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে সুরজিৎ দাস (২৭) নামের এক জেলে নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হন দিলীপ দাস (৩০)। সুরজিৎ দাস উপজেলার ধনপুর ইউনিয়নের কমচা বড়হাটি গ্রামের পরেশ চন্দ্র দাসের ছেলে। আহত দিলীপ দাস একই গ্রামের সোম লাল দাসের ছেলে। আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে ধনপুর হাওরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে সুরজিৎ ও দিলীপ নৌকা নিয়ে গ্রামের পাশের হাওরে জাল দিয়ে মাছ ধরতে যান। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশে ঘন মেঘ জমে; একপর্যায়ে বজ্রপাতে দুজনই আহত হন। এতে ঘটনাস্থলে মারা যান সুরজিৎ এবং গুরুতর আহত হন দিলীপ দাস।
দূর থেকে ঘটনা দেখে অন্য জেলেরা এগিয়ে এসে তাঁদের উদ্ধার করেন। পরে পরিবারের সদস্যরা তাঁদের ইটনা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক সুরজিৎ দাসকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত দিলীপ দাস সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
এ বিষয়ে ইটনা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা বিধান চন্দ্র দেবনাথ বলেন, বজ্রপাতে আহত অবস্থায় হাসপাতালে আনার আগে সুরজিৎ দাসের মৃত্যু হয়েছে। ধনপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্রদীপ কুমার দাস বলেন, হাওরে মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে সুরজিৎ দাস মারা গেছেন এবং আহত হয়েছেন দিলীপ দাস।
