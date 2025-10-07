Ajker Patrika
> সারা দেশ
> কিশোরগঞ্জ

হাওরে মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে জেলে নিহত

অষ্টগ্রাম (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি
আপডেট : ০৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৪: ২০
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

কিশোরগঞ্জের ইটনা উপজেলার ধনপুর হাওরে মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে সুরজিৎ দাস (২৭) নামের এক জেলে নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হন দিলীপ দাস (৩০)। সুরজিৎ দাস উপজেলার ধনপুর ইউনিয়নের কমচা বড়হাটি গ্রামের পরেশ চন্দ্র দাসের ছেলে। আহত দিলীপ দাস একই গ্রামের সোম লাল দাসের ছেলে। আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে ধনপুর হাওরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে সুরজিৎ ও দিলীপ নৌকা নিয়ে গ্রামের পাশের হাওরে জাল দিয়ে মাছ ধরতে যান। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশে ঘন মেঘ জমে; একপর্যায়ে বজ্রপাতে দুজনই আহত হন। এতে ঘটনাস্থলে মারা যান সুরজিৎ এবং গুরুতর আহত হন দিলীপ দাস।

দূর থেকে ঘটনা দেখে অন্য জেলেরা এগিয়ে এসে তাঁদের উদ্ধার করেন। পরে পরিবারের সদস্যরা তাঁদের ইটনা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক সুরজিৎ দাসকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত দিলীপ দাস সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এ বিষয়ে ইটনা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা বিধান চন্দ্র দেবনাথ বলেন, বজ্রপাতে আহত অবস্থায় হাসপাতালে আনার আগে সুরজিৎ দাসের মৃত্যু হয়েছে। ধনপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্রদীপ কুমার দাস বলেন, হাওরে মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে সুরজিৎ দাস মারা গেছেন এবং আহত হয়েছেন দিলীপ দাস।

বিষয়:

জেলেকিশোরগঞ্জঢাকা বিভাগনিহতইটনাজেলার খবরবজ্রপাত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

প্রতি রাতে সাপ হয়ে দংশন করেন স্ত্রী, প্রশাসনে অভিযোগ স্বামীর

চমকে দিয়ে বিসিবির সহসভাপতি হওয়া কে এই শাখাওয়াত

লন্ডন বৈঠকে ড. ইউনূসের সঙ্গে কী আলাপ হয়েছে—বিবিসি বাংলাকে যা বললেন তারেক রহমান

বিদায় ঘোষণার পর দেশের মঞ্চে তাহসান

‘ভারত স্বৈরাচারকে আশ্রয় দিয়ে দেশের মানুষের বিরাগভাজন হলে আমাদের কিছু করার নেই’

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

গ্রেটা থুনবার্গ ‘ঝামেলাবাজ’, ওর ডাক্তার দেখানো দরকার: ট্রাম্প

গ্রেটা থুনবার্গ ‘ঝামেলাবাজ’, ওর ডাক্তার দেখানো দরকার: ট্রাম্প

চমকে দিয়ে বিসিবির সহসভাপতি হওয়া কে এই শাখাওয়াত

চমকে দিয়ে বিসিবির সহসভাপতি হওয়া কে এই শাখাওয়াত

লন্ডন বৈঠকে ড. ইউনূসের সঙ্গে কী আলাপ হয়েছে—বিবিসি বাংলাকে যা বললেন তারেক রহমান

লন্ডন বৈঠকে ড. ইউনূসের সঙ্গে কী আলাপ হয়েছে—বিবিসি বাংলাকে যা বললেন তারেক রহমান

বিদায় ঘোষণার পর দেশের মঞ্চে তাহসান

বিদায় ঘোষণার পর দেশের মঞ্চে তাহসান

রাশিয়া-ইউরোপ কি বিশ্বযুদ্ধের দিকে অগ্রসর হচ্ছে

রাশিয়া-ইউরোপ কি বিশ্বযুদ্ধের দিকে অগ্রসর হচ্ছে

সম্পর্কিত

রাকসু নির্বাচন: ছাত্রদলের বিরুদ্ধে ভোটারদের টাকা দেওয়ার অভিযোগ শিবির-সমর্থিত প্যানেলের

রাকসু নির্বাচন: ছাত্রদলের বিরুদ্ধে ভোটারদের টাকা দেওয়ার অভিযোগ শিবির-সমর্থিত প্যানেলের

ফুটপাতে জন্ম, নবজাতক রেখে পালালেন মা

ফুটপাতে জন্ম, নবজাতক রেখে পালালেন মা

রাঙামাটি সদর থেকে বিকেএসপি সরিয়ে নেওয়ার প্রতিবাদে মানববন্ধন

রাঙামাটি সদর থেকে বিকেএসপি সরিয়ে নেওয়ার প্রতিবাদে মানববন্ধন

হাওরে মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে জেলে নিহত

হাওরে মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে জেলে নিহত