Ajker Patrika
কিশোরগঞ্জ

পলিথিনে মোড়ানো নবজাতক উদ্ধার, পরদিন হাসপাতালে মৃত্যু

ভৈরব (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি 
পলিথিনে মোড়ানো নবজাতক উদ্ধার, পরদিন হাসপাতালে মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

কিশোরগঞ্জের ভৈরবে বালুর মাঠে পলিথিনে মোড়ানো অবস্থায় ফেলে যাওয়া এক নবজাতককে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করলেও শেষ পর্যন্ত তাকে বাঁচানো যায়নি। চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ সোমবার সকাল ১০টার দিকে তার মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল রোববার সন্ধ্যায় শহরের চণ্ডীবের খান বাড়ি এলাকার সন্তানহীন দম্পতি হেলাল উদ্দিন ও সুখতারা বেগম পরিত্যক্ত অবস্থায় পলিথিনে মোড়ানো নবজাতকটিকে দেখতে পান। পরে তাঁরা শিশুটিকে উদ্ধার করে দ্রুত উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করান। খবর পেয়ে রাতেই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এ কে এম মামুনুর রশীদ এবং ভৈরব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাসপাতালে গিয়ে নবজাতকের খোঁজখবর নেন।

সুখতারা বেগম বলেন, ‘আমার স্বামী হেলাল উদ্দিন বাইরে গিয়ে বালুর মাঠে পলিথিনে মোড়ানো কিছু একটা নড়াচড়া করতে দেখেন। পরে আমাকে জানালে আমরা দুজন মিলে পলিথিন খুলে দেখি একটি (ছেলে) নবজাতক। তখনো বাচ্চাটি জীবিত ছিল। আমরা তাকে বাঁচানোর জন্য দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাই।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমরা সন্তানহীন, তাই চেয়েছিলাম বাচ্চাটিকে সুস্থ করে নিজের সন্তানের মতো লালন-পালন করব। কিন্তু শত চেষ্টা করেও তাকে বাঁচাতে পারলাম না।’

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. কিশোর কুমার ধরসহ চিকিৎসক ও নার্সরা শিশুটিকে সুস্থ করতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালান। তবে অবস্থার অবনতি হওয়ায় পরদিন তার মৃত্যু হয়।

এ ঘটনায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ভৈরব থানাকে অবগত করলে ওসি আতাউর রহমান আকন্দের নির্দেশে এসআই সাখাওয়াত হোসেন হাসপাতালে পৌঁছে নবজাতকের মরদেহ থানায় নিয়ে যান।

সাখাওয়াত হোসেন বলেন, ‘ওসি স্যারের নির্দেশে হাসপাতাল থেকে নবজাতকের মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যাচ্ছি। এ ঘটনায় তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিষয়:

কিশোরগঞ্জনবজাতকমৃত্যুঢাকা বিভাগভৈরবজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আগামী সপ্তাহে বাংলাদেশিদের জন্য চিকিৎসা ও বাণিজ্যিক ভিসা চালু করছে ভারত: হুমায়ুন কবির

বাংলাদেশিদের জন্য চিকিৎসা ও বাণিজ্যিক ভিসা চালু করছে ভারত: হুমায়ুন কবির

ছেলেসহ তিনজনকে কুপিয়ে ছাদ থেকে লাফ, সাবেক পুলিশ সদস্য নিহত

ছেলেসহ তিনজনকে কুপিয়ে ছাদ থেকে লাফ, সাবেক পুলিশ সদস্য নিহত

যুক্তরাষ্ট্রে আস্থা নেই, প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম কিনতে দুনিয়া চষে বেড়াচ্ছে আরবরা

যুক্তরাষ্ট্রে আস্থা নেই, প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম কিনতে দুনিয়া চষে বেড়াচ্ছে আরবরা

এবার ‘রহস্যময়’ গাণিতিক সমীকরণ পোস্ট করে হুমকি দিল ইরান, ব্যাখ্যা কী

এবার ‘রহস্যময়’ গাণিতিক সমীকরণ পোস্ট করে হুমকি দিল ইরান, ব্যাখ্যা কী

দুই সচিবের দপ্তর বদল

দুই সচিবের দপ্তর বদল

সম্পর্কিত

নরসিংদীতে জুলাই হত্যা মামলার আসামি ইউপি চেয়ারম্যানকে গ্রেপ্তারের দাবিতে মানববন্ধন

নরসিংদীতে জুলাই হত্যা মামলার আসামি ইউপি চেয়ারম্যানকে গ্রেপ্তারের দাবিতে মানববন্ধন

পীর হত্যা ও আস্তানায় হামলা: মামলা করতে নারাজ পরিবার

পীর হত্যা ও আস্তানায় হামলা: মামলা করতে নারাজ পরিবার

জব্দ করা ২১ হাজার সিএফটি বালু লুটের ঘটনায় মামলা, গ্রেপ্তার ১

জব্দ করা ২১ হাজার সিএফটি বালু লুটের ঘটনায় মামলা, গ্রেপ্তার ১

ফোনকল না ধরায় ছাত্রদল নেতা পরিচয়ে মাদ্রাসাশিক্ষককে হাতুড়িপেটা

ফোনকল না ধরায় ছাত্রদল নেতা পরিচয়ে মাদ্রাসাশিক্ষককে হাতুড়িপেটা