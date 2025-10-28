Ajker Patrika
আইনজীবী মুবিনের আ.লীগে যোগদান তাঁর ব্যক্তিগত, জানাল পরিবার

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
ফয়জুল করিম মুবিন। ছবি: সংগৃহীত
ফয়জুল করিম মুবিন। ছবি: সংগৃহীত

বিএনপি ছেড়ে আওয়ামী লীগে যোগদানের ঘোষণা দেওয়া কিশোরগঞ্জের আইনজীবী ফয়জুল করিম মুবিনের সিদ্ধান্তের সঙ্গে পরিবারের কোনো সম্পর্ক নেই বলে জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী তাঁর বড় ভাই স্থপতি আবু আহমেদ মোবাস্বারুল করিম। আজ মঙ্গলবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘আমাদের বৈমাত্রেয় ছোট ভাই অ্যাডভোকেট আবু আহমেদ ফয়জুল করিম মুবিন অতি সম্প্রতি কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগে যোগদান করেছে। তার এই যোগদান একান্তই তার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত, এর সঙ্গে আমাদের পরিবারের কোনো সম্পর্ক নেই এবং আমরা এই দল পরিবর্তনকে সমর্থন করছি না।’

এতে আরও বলা হয়, ‘আমরা আমার বাবার আদর্শ ও দেশপ্রেমকে ধারণ ও লালন করি। আমার পিতা শহীদ জিয়ার বহুদলীয় গণতন্ত্র এবং বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের আদর্শের একজন অগ্রগণ্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

‘ডা. ফজলুল করিম একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক, সমাজসেবক ও রাজনৈতিক ব্যক্তি হিসেবে কিশোরগঞ্জে অত্যন্ত সম্মানিত ছিলেন। আজীবন সততার ধারক ও একজন পরিচ্ছন্ন মানুষ হিসেবে দলমত-নির্বিশেষে সবার কাছে শ্রদ্ধেয়।

তাঁর সারা জীবনের অর্জিত সম্মান ও পারিবারিক সম্ভ্রম তিনি আমৃত্যু রক্ষা করেছেন, আমরাও তাঁর সন্তান হিসেবে সেই আদর্শকেই ধারণ ও লালন করে যাব, ইনশা আল্লাহ।’

এর আগে গত বুধবার (২২ অক্টোবর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিএনপি ছেড়ে আওয়ামী লীগে যোগ দেওয়ার ঘোষণা দেন জেলা বিএনপির সাবেক নেতা আইনজীবী ফয়জুল করিম মুবিন। তিনি সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সরকারের মন্ত্রিসভার স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী (১৯৭৮–৮২) ফয়জুল করিমের দ্বিতীয় স্ত্রীর কনিষ্ঠ সন্তান।

বিএনপি ছেড়ে আওয়ামী লীগে যোগদানের ঘোষণা কিশোরগঞ্জের আইনজীবীর, ফেসবুকে ঝড়বিএনপি ছেড়ে আওয়ামী লীগে যোগদানের ঘোষণা কিশোরগঞ্জের আইনজীবীর, ফেসবুকে ঝড়

আইনজীবী ফয়জুল করিম মুবিন দীর্ঘদিন ধরে বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি গত ২০ সেপ্টেম্বর জেলা বিএনপির সম্মেলনের আগের কমিটির সহদপ্তর সম্পাদক ও পৌর বিএনপির সদস্য ছিলেন। জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের যুগ্ম আহ্বায়কের দায়িত্বও পালন করেন। ৭ অক্টোবর বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের সব পদ থেকে তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন।

এ ছাড়া কিশোরগঞ্জ আদালতের অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটরের দায়িত্ব পালন করেছেন ফয়জুল করিম মুবিন। ৯ অক্টোবর অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর পদ থেকেও পদত্যাগ করেন।

পরিবারের বক্তব্য প্রসঙ্গে জানতে চাইলে আইনজীবী ফয়জুল করিম মুবিন ফেসবুক মেসেঞ্জারে আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘স্ত্রী-সন্তান ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আমার পরিবার। আমি তাদের (পরিবার) সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানাই।’

কিশোরগঞ্জঢাকা বিভাগআইনজীবীজেলার খবরআওয়ামী লীগ
