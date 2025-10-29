Ajker Patrika
> সারা দেশ

ভৈরবে ট্রেনে হামলা: আরও একজন গ্রেপ্তার

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি ও ভৈরব সংবাদদাতা
গত সোমবার উপকূল এক্সপ্রেস ট্রেনে পাথর নিক্ষেপ ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। ছবি: আজকের পত্রিকা
গত সোমবার উপকূল এক্সপ্রেস ট্রেনে পাথর নিক্ষেপ ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। ছবি: আজকের পত্রিকা

ভৈরবকে জেলা ঘোষণার দাবিতে রেলওয়ে স্টেশনে অবরোধ কর্মসূচির সময় উপকূল এক্সপ্রেস ট্রেনে পাথর নিক্ষেপ ও ভাঙচুরের ঘটনায় সোহেল মিয়া (২৮) নামের আরও একজনকে গ্রেপ্তার করেছে রেলওয়ে পুলিশ।

গতকাল মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) দিবাগত রাত ২টার দিকে শহরের পঞ্চবটী এলাকায় অভিযান চালিয়ে মোহাম্মদ আলীর ছেলে সোহেল মিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ভৈরব রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইদ আহমেদ।

১১ অক্টোবর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবে কিশোরগঞ্জ জেলাকে ঢাকা বিভাগ থেকে ময়মনসিংহ বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি ছড়িয়ে পড়লে ভৈরবসহ কিশোরগঞ্জজুড়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। কিশোরগঞ্জকে ঢাকা বিভাগে রাখার দাবিতে ভৈরববাসী কর্মসূচি শুরু করেন। পরে ভৈরবকে জেলা ঘোষণার দাবিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়। আন্দোলনকারীরা তিন দিনের লাগাতার ব্লকেড কর্মসূচির ঘোষণা দেন। এর অংশ হিসেবে ২৬ অক্টোবর ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের দুর্জয় মোড়ে দুই ঘণ্টা সড়ক অবরোধ এবং ২৭ অক্টোবর রেলপথ অবরোধ কর্মসূচি পালন করা হয়। এই রেলপথ অবরোধ চলাকালে উপকূল এক্সপ্রেস ট্রেনে পাথর নিক্ষেপ ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় স্টেশনমাস্টার মো. ইউসুফ বাদী হয়ে ১৫০ জন অজ্ঞাতনামা আসামির বিরুদ্ধে মামলা করেন। এরপর গতকাল সকালে তিন কিশোরকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠায় রেলওয়ে পুলিশ। একই রাতে আরও এক অভিযুক্ত সোহেল মিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ওসি সাইদ আহমেদ বলেন, মামলায় এখন পর্যন্ত চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযান অব্যাহত রয়েছে, দ্রুত অন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদেরও গ্রেপ্তার করা হবে।

ভৈরব উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শবনম শারমিন বলেন, জেলার দাবিতে আন্দোলন করতে গিয়ে ট্রেনে পাথর নিক্ষেপের মতো ঘটনা ঘটেছে। প্রশাসন সর্বোচ্চ সতর্ক রয়েছে, যেন আন্দোলনের নামে কেউ অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে না পারে।

বিষয়:

কিশোরগঞ্জঅবরোধগ্রেপ্তারভৈরব
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গোপনে সহপাঠীদের অপ্রীতিকর ছবি তুলে সিনিয়র ভাইকে পাঠাতেন বাকৃবি ছাত্রী

কৃত্রিম বৃষ্টি ঝরাতে দিল্লিতে ‘ক্লাউড সিডিং’, প্রথম চেষ্টায় ব্যর্থ ভারত

পোশাক রপ্তানি: বাংলাদেশ ও চীনকে পেছনে ফেলার পরিকল্পনা করছে ভারত

রেফারি হয়েও গোল দিল জাতীয় ঐকমত্য কমিশন, অভিযোগ সালাহউদ্দিনের

রং মিশিয়ে মুগ ডাল নামে বিক্রি, সতর্ক করল নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিমা খাতে অ্যাকচুয়ারি মাত্র চার-পাঁচজন, সংকট কাটাতে ইনস্টিটিউট গঠনের পরিকল্পনা

বিমা খাতে অ্যাকচুয়ারি মাত্র চার-পাঁচজন, সংকট কাটাতে ইনস্টিটিউট গঠনের পরিকল্পনা

১২৮ জুলাই যোদ্ধার গেজেট বাতিল

১২৮ জুলাই যোদ্ধার গেজেট বাতিল

গোপনে সহপাঠীদের অপ্রীতিকর ছবি তুলে সিনিয়র ভাইকে পাঠাতেন বাকৃবি ছাত্রী

গোপনে সহপাঠীদের অপ্রীতিকর ছবি তুলে সিনিয়র ভাইকে পাঠাতেন বাকৃবি ছাত্রী

কুয়াকাটায় রিসোর্ট প্রকল্প: বিসিসির বিলাসী প্রকল্প নিয়ে ক্ষোভ নগরবাসীর

কুয়াকাটায় রিসোর্ট প্রকল্প: বিসিসির বিলাসী প্রকল্প নিয়ে ক্ষোভ নগরবাসীর

ফটিকছড়ি: টিলা কেটে সাবাড় বিএনপির নেতার

ফটিকছড়ি: টিলা কেটে সাবাড় বিএনপির নেতার