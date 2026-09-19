Ajker Patrika
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কিশোরগঞ্জ

ভৈরবে রেললাইনের নাট-বল্টুসহ আটক যুবক, খুলেছিলেন ১৪টি

ভৈরব প্রতিনিধি
আপডেট : ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৯: ৫১
ভৈরবে রেললাইনের নাট-বল্টুসহ আটক যুবক, খুলেছিলেন ১৪টি
গ্রেপ্তার আশিক মিয়া। ছবি: সংগৃহীত

কিশোরগঞ্জের ভৈরবে রেললাইনের জয়েন্টের নাট-বল্টু খোলার সময় স্থানীয়দের হাতে আটক হন আশিক মিয়া (৩০) নামে এক যুবক। পরে পুলিশকে খবর দিলে ঘটনাস্থল থেকে ১৪টি নাট-বল্টুসহ যুবককে থানায় নেয় রেলওয়ে পুলিশ। পরে যুবকের বিরুদ্ধে মামলার পর তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার ঢাকা-সিলেট ও ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথে ভৈরব রেলওয়ে জংশন স্টেশনের কাছে লাইনের সংযোগকারী এসব নাট-বল্টু খোলার ঘটনা ঘটে।

আজ শনিবার গ্রেপ্তার যুবককে কারাগারে পাঠানোর তথ্য নিশ্চিত করে রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. রফিকুল হাসান বলেন, রেলওয়ের ২৬ নম্বর মেঘনা সেতুর কাছে আটক হওয়ার পর ওই যুবকের হেফাজত থেকে রেললাইনের জয়েন্টের ১৪টি নাট-বল্টু জব্দ করা হয়। আশিক মিয়া নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া উপজেলার কার্ডরা গ্রামের মৃত আব্দুল কাশেম মিয়ার ছেলে। সে একজন চিহ্নিত চোর ও ছিনতাইকারী।

এ ঘটনায় আশিক মিয়ার বিরুদ্ধে মামলা করে তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়। পরে সেখান থেকে তাকে কারাগারে নেওয়া হয়েছে।

ওসি রফিকুল হাসান আরও বলেন, রেললাইনের জয়েন্টের নাট-বল্টু খুলে ফেলা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এবং নাশকতামূলক কাজ। এতে যেকোনো সময় ভয়াবহ দুর্ঘটনা ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটতে পারে। সামান্য আর্থিক লাভের আশায় যারা এ ধরনের কাজ করে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

কিশোরগঞ্জঢাকা বিভাগমামলাগ্রেপ্তাররেললাইনভৈরবনাশকতা
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