Ajker Patrika
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কিশোরগঞ্জ

হাতকড়াসহ পালিয়ে যাওয়া সেই আ. লীগ নেতা গ্রেপ্তার

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
হাতকড়াসহ পালিয়ে যাওয়া সেই আ. লীগ নেতা গ্রেপ্তার
হাতকড়াসহ পালিয়ে যাওয়া আ. লীগ নেতা রেনু মিয়াকে ৯ ঘণ্টার মধ্যে আবার গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচরে হাতকড়াসহ পালিয়ে যাওয়া কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ নেতা রেনু মিয়াকে ৯ ঘণ্টার মধ্যে আবার গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

সোমবার (১৪ সেপ্টেম্বর) রাত ১০টার দিকে ছয়সূতি ইউনিয়নের মাধবদী এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে আবার গ্রেপ্তার করা হয়। রেনু মিয়া ৯ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি। রাতে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী আরিফ উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার অভিযোগে কুলিয়ারচর থানায় রেনু মিয়ার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল। এত দিন পলাতক থাকা রেনুকে সোমবার দুপুরে অভিযান চালিয়ে নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। খবর পেয়ে স্থানীয় লোকজন জড়ো হন। ভিড়ের সুযোগ নিয়ে রেনু পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে হাতকড়া পরা অবস্থাতেই পালিয়ে যান।

গ্রেপ্তার আসামিকে দেখতে জনতার ভিড়, হাতকড়া নিয়েই পালালেন আওয়ামী লীগ নেতাগ্রেপ্তার আসামিকে দেখতে জনতার ভিড়, হাতকড়া নিয়েই পালালেন আওয়ামী লীগ নেতা

বিষয়:

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