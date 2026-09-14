জনগণ যা আশা করে, এখন পর্যন্ত পায়নি: স্পিকার হাফিজ উদ্দিন

জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ বলেছেন, এখনো মনে হচ্ছে জনগণ যা আশা করে, এখন পর্যন্ত পায়নি। তার কারণ হচ্ছে সংস্কার প্রক্রিয়া আইনগতভাবে এখনো শুরু হয়নি।
আজ সোমবার সকালে ভোলা সার্কিট হাউসে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের সঙ্গে মতবিনিময় শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে স্পিকার একথা বলেন।
স্পিকার বলেন, আশা করি সংসদের আগামী অধিবেশনে সংস্কার প্রস্তাবগুলো নিয়ে সরকার এবং বিরোধী দল একমত হলে সংস্কার কাজ দ্রুত শুরু হবে।
স্পিকার বলেন, গত ১৭ বছর ধরে আওয়ামী লীগ সরকারের দুঃশাসনের ফলে দেশের প্রতিটি স্তরে, প্রতিটি বিভাগে, প্রতিটি এলাকায় ধস নেমেছে। হত্যা, গুম, খুন, মানি লন্ডারিং, দুর্নীতি—অতীতের সব রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। দেশকে প্রায় ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছে বিগত সরকারের অবৈধ কর্মকাণ্ড। এই পরিস্থিতি থেকে উন্নয়ন ঘটাতে অনেক সময় লাগবে। সাত মাস খুবই অল্প সময়, তবুও শুরু হয়েছে।
মতবিনিময় সভায় জেলা প্রশাসক ডা. শামীম রহমান, জেলা পরিষদ প্রশাসক ও জেলা বিএনপির আহ্বায়ক গোলাম নবী আলমগীর, পুলিশ সুপার মো. শহিদুল্লাহ কাওছারসহ প্রশাসনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ এমপি ৪ দিনের সফরে গত শুক্রবার ভোলায় আসেন। তিনি শনিবার ও রোববার নিজ নির্বাচনী এলাকা লালমোহন এবং তজুমদ্দিন উপজেলায় বিএনপি ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।
সোমবার বেলা ১১টার দিকে ফেরিযোগে লাহারহাট ঘাটের উদ্দেশে রওয়ানা দেন স্পিকার। দুপুর দেড়টায় বরিশাল সার্কিট হাউসে অবস্থান করে বেলা ৩টার দিকে ঢাকার উদ্দেশে যাত্রা করবেন তিনি।
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