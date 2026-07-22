খুলনায় যুবকের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার

খুলনার বটিয়াঘাটা উপজেলা থেকে অজ্ঞাতনামা (২৯) এক যুবকের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে উপজেলার জলমা ইউনিয়নের তেঁতুলতলা আশিক সড়কের শেষ প্রান্ত থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
রাত ৯টা পর্যন্ত তাঁর পরিচয় শনাক্ত করতে পারেনি পুলিশ। পরিচয় নিশ্চিত করতে খুলনা সিআইডি ও পিবিআইয়ের বিশেষজ্ঞ দলকে তলব করা হয়েছে।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, আশিক রোডের শেষ প্রান্তের একটি প্লটে রক্তাক্ত অবস্থায় এক যুবককে পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেয়।
পুলিশ বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে ঘটনাস্থলে এসে দেখে সে মারা গেছে। মৃত যুবকটি কালো রংয়ের একটি গেঞ্জি ও কালো রংয়ের একটি প্যান্ট পরা ছিল। তাঁর মাথায় এবং মুখে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।
জানতে চাইলে বটিয়াঘাটা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মারুফ হোসেন বলেন, নিহতের পরিচয় এখনো পাওয়া যায়নি। পরিচয় নিশ্চিত করতে পিবিআই ও সিআইডি টিমকে তলব করা হয়েছে। ঘটনা সম্পর্কে জানতে স্থানীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে।
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