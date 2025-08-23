খুলনায় ট্রলার থেকে পড়ে ভৈরব নদে নিখোঁজ আকাশের মরদেহ উদ্ধার

খুলনা প্রতিনিধি
খুলনায় ফেরি-ট্রলার সংঘর্ষে নিখোঁজ আকাশের (১৮) মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে খুলনার বটিয়াঘাটা উপজেলার বামনপাড়া নদীর কিনারা থেকে তাঁর ভাসমান লাশ উদ্ধার করা হয়।
আকাশের মরদেহ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করে খুলনার রূপসা নৌ পুলিশ ফাঁড়ির এসআই শিমুল ঘোষ বলেন, খুলনার বটিয়াঘাটা উপজেলার বামনপাড়া নদীর কিনারায় একটি ভাসমান লাশ দেখে স্থানীয়রা থানায় খবর দেয়। থানা পরবর্তীতে আমাদের খবর দিলে ঘটনাস্থলে গিয়ে আকাশের লাশ উদ্ধার করা হয়। তার মরদেহ নিয়ে খুলনার উদ্দেশে নৌপুলিশের একটি দল ইতিমধ্যে রওনা হয়েছে।
উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে একটি যাত্রীবাহী ট্রলার রূপসা সেনের বাজার ঘাটের দিকে যাওয়ার পথে বৈরী আবহাওয়ার কারণে ফেরি-ট্রলারের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এ সময় ট্রলার থেকে তিনজন নদীতে পড়ে যান। দুজনকে নদী থেকে ওঠানো গেলেও রূপসা উপজেলার আইচগাতি ইউনিয়নের সাহাপাড়া এলাকার বাসিন্দা দিলীপ সরকারের ছেলে আকাশকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।
পরে ঘটনাটি জানতে পেরে রূপসা ও সদর থানার নৌপুলিশ এবং পরে খুলনা ফায়ার সার্ভিস, নৌবাহিনী এবং মোংলা কোস্ট গার্ডের সদস্যরা আকাশের সন্ধানে নদীতে অভিযান চালায়। কিন্তু তারা আকাশের সন্ধান পায়নি। আজ শনিবার সকালে বটিয়াঘাটা উপজেলার বামনপাড়া নদীর কিনারে স্থানীয়রা ভাসমান মরদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেয়।
খুলনায় ফেরি-ট্রলার সংঘর্ষে নিখোঁজ আকাশের (১৮) মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে খুলনার বটিয়াঘাটা উপজেলার বামনপাড়া নদীর কিনারা থেকে তাঁর ভাসমান লাশ উদ্ধার করা হয়।
আকাশের মরদেহ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করে খুলনার রূপসা নৌ পুলিশ ফাঁড়ির এসআই শিমুল ঘোষ বলেন, খুলনার বটিয়াঘাটা উপজেলার বামনপাড়া নদীর কিনারায় একটি ভাসমান লাশ দেখে স্থানীয়রা থানায় খবর দেয়। থানা পরবর্তীতে আমাদের খবর দিলে ঘটনাস্থলে গিয়ে আকাশের লাশ উদ্ধার করা হয়। তার মরদেহ নিয়ে খুলনার উদ্দেশে নৌপুলিশের একটি দল ইতিমধ্যে রওনা হয়েছে।
উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে একটি যাত্রীবাহী ট্রলার রূপসা সেনের বাজার ঘাটের দিকে যাওয়ার পথে বৈরী আবহাওয়ার কারণে ফেরি-ট্রলারের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এ সময় ট্রলার থেকে তিনজন নদীতে পড়ে যান। দুজনকে নদী থেকে ওঠানো গেলেও রূপসা উপজেলার আইচগাতি ইউনিয়নের সাহাপাড়া এলাকার বাসিন্দা দিলীপ সরকারের ছেলে আকাশকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।
পরে ঘটনাটি জানতে পেরে রূপসা ও সদর থানার নৌপুলিশ এবং পরে খুলনা ফায়ার সার্ভিস, নৌবাহিনী এবং মোংলা কোস্ট গার্ডের সদস্যরা আকাশের সন্ধানে নদীতে অভিযান চালায়। কিন্তু তারা আকাশের সন্ধান পায়নি। আজ শনিবার সকালে বটিয়াঘাটা উপজেলার বামনপাড়া নদীর কিনারে স্থানীয়রা ভাসমান মরদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেয়।
বরিশালে স্বেচ্ছাসেবকদলের নেতা লিটু সিকদার হত্যা মামলার এজাহারভুক্ত ২ নম্বর আসামি মিলন গাজীকে (৩২) গ্রেপ্তার করা হয়েছে।৫ মিনিট আগে
কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীতে পুকুরের পানিতে ডুবে রিশাদ বাবু (২) নামের এক শিশু মারা গেছে। সে উপজেলার বঙ্গসোনাহাট ইউনিয়নের মাহিগঞ্জ আসাম পাড়া গ্রামের শিপন মিয়ার ছেলে।৮ মিনিট আগে
২০০৮ সালের ১০ জুলাই তৎকালিন ১ / ১১ সরকার সমর্থিত নির্বাচন কমিশন ক্ষমতার অপব্যবহার করে আওয়ামী লীগকে সুবিধা দিতে পরিকল্পিতভাবে বরগুনা জেলার তিনটি সংসদীয় আসনকে ভেঙ্গে দুইটি সংসদীয় আসনে বিন্যস্ত করেন। নতুন করে বরগুনা সদর, আমতলী ও তালতলী নিয়ে বরগুনা-১ এবং পাথরঘাটা, বেতাগী ও বামনা নিয়ে বরগুনা-২...৪২ মিনিট আগে
বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগের আয়োজনে প্রদর্শনী চলবে আগামী বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) পর্যন্ত। এতে তিনটি শ্রেণিকক্ষে স্থান পেয়েছে বিভিন্ন বিভাগের ১৬০ জন শিক্ষার্থীর প্রায় ২০০টি শিল্পকর্ম। এসব শিল্পকর্মে ফুটে উঠেছে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, মানুষের জীবন-জীবিকা...১ ঘণ্টা আগে