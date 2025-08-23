Ajker Patrika
> সারা দেশ
> খুলনা

খুলনায় ট্রলার থেকে পড়ে ভৈরব নদে নিখোঁজ আকাশের মরদেহ উদ্ধার

খুলনা প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

খুলনায় ফেরি-ট্রলার সংঘর্ষে নিখোঁজ আকাশের (১৮) মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে খুলনার বটিয়াঘাটা উপজেলার বামনপাড়া নদীর কিনারা থেকে তাঁর ভাসমান লাশ উদ্ধার করা হয়।

আকাশের মরদেহ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করে খুলনার রূপসা নৌ পুলিশ ফাঁড়ির এসআই শিমুল ঘোষ বলেন, খুলনার বটিয়াঘাটা উপজেলার বামনপাড়া নদীর কিনারায় একটি ভাসমান লাশ দেখে স্থানীয়রা থানায় খবর দেয়। থানা পরবর্তীতে আমাদের খবর দিলে ঘটনাস্থলে গিয়ে আকাশের লাশ উদ্ধার করা হয়। তার মরদেহ নিয়ে খুলনার উদ্দেশে নৌপুলিশের একটি দল ইতিমধ্যে রওনা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে একটি যাত্রীবাহী ট্রলার রূপসা সেনের বাজার ঘাটের দিকে যাওয়ার পথে বৈরী আবহাওয়ার কারণে ফেরি-ট্রলারের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এ সময় ট্রলার থেকে তিনজন নদীতে পড়ে যান। দুজনকে নদী থেকে ওঠানো গেলেও রূপসা উপজেলার আইচগাতি ইউনিয়নের সাহাপাড়া এলাকার বাসিন্দা দিলীপ সরকারের ছেলে আকাশকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

পরে ঘটনাটি জানতে পেরে রূপসা ও সদর থানার নৌপুলিশ এবং পরে খুলনা ফায়ার সার্ভিস, নৌবাহিনী এবং মোংলা কোস্ট গার্ডের সদস্যরা আকাশের সন্ধানে নদীতে অভিযান চালায়। কিন্তু তারা আকাশের সন্ধান পায়নি। আজ শনিবার সকালে বটিয়াঘাটা উপজেলার বামনপাড়া নদীর কিনারে স্থানীয়রা ভাসমান মরদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেয়।

বিষয়:

খুলনা জেলাখুলনা বিভাগখুলনাজেলার খবরলাশ
