সাতক্ষীরায় শিক্ষকের পিটুনিতে হাসপাতালে স্কুলছাত্রী

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

সাতক্ষীরার শ্যামনগরে শিক্ষকের পিটুনিতে আহত এক স্কুলছাত্রীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গতকাল বুধবার দুপুর ১২টার দিকে নূরনগর আশালতা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে।

ছাত্রীর বাবা জানান, শ্রেণিকক্ষের ফ্যান ছাড়ার অভিযোগে শিক্ষক নাজমুল হোসেনের পিটুনিতে আহত হয় তাঁর মেয়ে। শিক্ষকের এলোপাতাড়ি মারপিটের সময় পাঠদানকক্ষের জানালার গ্রিলের সঙ্গে মাথায় ধাক্কা লাগলে মাশকুরা জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। পরে তাকে অন্য শিক্ষকেরা স্থানীয় ফ্রেন্ডশিপ হাসপাতালে ভর্তি করে।

মাশকুরার সহপাঠীরা জানায়, পাঠদান চলাকালে শ্রেণিকক্ষের ফ্যান বন্ধ ছিল। এ সময় কয়েকজন শিক্ষার্থীর অনুরোধে মাশকুরা ফ্যানের সুইচ ‘অন’ করলে শ্রেণিশিক্ষক নাজমুল ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে মারধর শুরু করে। শুরুতে স্টিলের স্কেল দিয়ে হাতে পিটুনি দিলেও একপর্যায়ে তিনি হাত দিয়ে মারধর শুরু করেন। পরে মাশকুরা শ্রেণিকক্ষের জানালার গ্রিলের সঙ্গে মাথায় ধাক্কা লাগলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

অভিযুক্ত শিক্ষক নাজমুল হোসেন জানান, শাসনের জন্য তিনি মারতে উদ্যত হয়েছিলেন। তবে মাশকুরা ভয়ে মাথা সরিয়ে নেওয়ার কারণে গ্রিলের সঙ্গে ধাক্কা লেগে আহত হয়েছে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শামিম হোসেন বলেন, বিষয়টি নিয়ে ছাত্রীর বাবার সঙ্গে শিক্ষকদের একটা সমঝোতা হয়েছে।

শ্যামনগর থানার ওসি হুমায়ূন কবির জানান, ‘বিষয়টি আমার জানা নেই। কেউ এ বিষয়ে থানায় অভিযোগ দেয়নি।’

সাতক্ষীরাশ্যামনগরস্কুলছাত্রীশিক্ষকহাসপাতালখুলনা বিভাগজেলার খবর
আইনজীবীদের টাউট বলায় বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
মেজবাহ উদ্দিন ফরহাদ। ছবি: সংগৃহীত

বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য মেজবাহ উদ্দিন ফরহাদকে বরিশাল জেলা আইনজীবী সমিতি অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছে। একটি অনুষ্ঠানে আইনজীবীদের ‘টাউট-বাটপার’ মন্তব্য করে তাঁর দেওয়া বক্তব্যের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

বিষয়টি নজরে এলে আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে বরিশাল প্রেসক্লাবে জেলা আইনজীবী সমিতি সংবাদ সম্মেলনে ফরহাদকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়। এ সময় তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করার আহ্বান জানিয়ে আইনজীবী নেতারা বলেছেন, ফরহাদকে তাঁরা কোনো আইনি সহায়তা দেবেন না।

সংবাদ সম্মেলনে সমিতির সভাপতি এস এম সাদিকুর রহমান বলেন, ‘ফরহাদ আইনজীবীদের কটূক্তি করে বলেছেন—“ওকালতি যাঁরা করেন, তাঁরা টাউট-বাটপার হয়।” এ বক্তব্যে সারা দেশের আইনজীবীরা ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হয়েছেন। তাঁকে বরিশালের আইনজীবীরা কোনো আইনি সহায়তা দেবেন না।’

জানা গেছে, গতকাল বুধবার জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলায় অনুষ্ঠানে ফরহাদ আইনজীবীদের নিয়ে এই মন্তব্য করেন। তিনি বরিশাল-৪ (মেহেন্দীগঞ্জ-হিজলা) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য।

অভিযোগ প্রসঙ্গে ফরহাদ বলেন, ‘বাবুগঞ্জ উপজেলায় একটি সভায় আমি বলেছি যে আমার এলাকার একটি হত্যা মামলায় জামিন করাতে আওয়ামী লীগের সাবেক মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম দুই লাখ টাকা নিয়েছেন। কিন্তু ওই অ্যাডভোকেট জামিন করেননি। শ ম রেজাউলের সমালোচনা করতে গিয়ে অসাবধানবশত অ্যাডভোকেট শব্দটি উচ্চারণ করেছি। এ জন্য আমি দুঃখ প্রকাশও করেছি।’

ফরহাদ পাল্টা অভিযোগ করেন, তিনি ওই কথাগুলো বলেছেন বাবুগঞ্জে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য বেগম সেলিমা রহমানের একটি সভায়। একই আসনে ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদীন মনোনয়নপ্রত্যাশী। জয়নুলের ষড়যন্ত্রে বরিশালের আইনজীবীরা এসব করছেন।

বরিশাল জেলাবিএনপিবরিশাল বিভাগবরিশালআইনজীবীজেলার খবর
জাতীয় নির্বাচনের আগে ব্রাকসু আইন সংশোধন সম্ভব নয়: উপাচার্য

বেরোবি সংবাদদাতা
উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শ‌ওকাত আলী। ছবি: সংগৃহীত

রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় (বেরোবি) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (ব্রাকসু) আইন জাতীয় নির্বাচনের আগে সংশোধন সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শ‌ওকাত আলী। আজ বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) সন্ধ্যায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি।

এর আগে মানববন্ধন, সংবাদ সম্মেলনসহ শিক্ষার্থীদের আমরণ অনশনের পর গত ২৮ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয় আইনে যুক্ত হয় শিক্ষার্থী সংসদ আইন। কিন্তু গঠনতন্ত্রে নারী শিক্ষার্থীদের সুনির্দিষ্ট কোনো প্রতিনিধিত্বের জায়গা না রাখা; মানবাধিকার ও আইনবিষয়ক সম্পাদক পদ না রাখা এবং অনাস্থা প্রস্তাবের বিধান রাখার প্রতিবাদ জানান একদল শিক্ষার্থী। তাঁরা দ্রুত সময়ের মধ্যে বিধি সংশোধন করে নভেম্বরের মধ্যে নির্বাচন দেওয়ার দাবি তোলেন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শ‌ওকাত আলী সাংবাদিকদের বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বলেছেন—ব্রাকসুর বিধিমালা জাতীয় নির্বাচনের আগে সংশোধন করা সম্ভব নয়। এ বছরের মধ্যে নির্বাচন করতে হলে এই বিধিমালাতেই করতে হবে।

রংপুর জেলাশিক্ষার্থীবেরোবিনির্বাচনরংপুরজেলার খবররংপুর বিভাগউপাচার্য
চট্টগ্রামের চালিতাতলীতে এবার প্রতিবন্ধী অটোচালককে গুলি

 নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
আপডেট : ০৬ নভেম্বর ২০২৫, ২১: ৩৬
দুর্বৃত্তের গুলিতে আহত মো. ইদ্রিস। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের চালিতাতলীতে এবার দুর্বৃত্তের গুলিতে মো. ইদ্রিস নামের এক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি আহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে এ ঘটনা ঘটে। পরিবারের দাবি, মাদক কারবারে বাধা দেওয়ায় ইদ্রিসকে গুলি করা হয়েছে।

আহত ইদ্রিস পরিবার নিয়ে বহদ্দারহাট এলাকায় থাকেন। তিনি পেশায় একজন অটোরিকশাচালক বলে জানা গেছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ নুরুল আলম আশেক জানান, আহত অবস্থায় একজনকে হাসপাতালে আনা হয়েছে। তিনি হাসপাতালের ২ নম্বর ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন।

এর আগে একই এলাকায় গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় দুর্বৃত্তের গুলিতে চট্টগ্রাম-৮ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী এরশাদ উল্লাহসহ কয়েকজন গুলিবিদ্ধ হন। পরে সরোয়ার বাবলা নামের একজনের মৃত্যু হয়।

গুলিঅটোরিকশাদুর্বৃত্তচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
এক মঞ্চে মনোনয়নবঞ্চিত বিএনপির দুই নেতা, আন্দোলনের ঘোষণা

পাবনা ও চাটমোহর প্রতিনিধি 
স্থানীয় প্রার্থীর দাবিতে একসঙ্গে সংবাদ সম্মেলন করে আন্দোলনের ঘোষণা দেন মনোনয়নবঞ্চিত বিএনপির দুই নেতা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিভেদ ভুলে এক মঞ্চে এসে স্থানীয় প্রার্থীর দাবিতে একসঙ্গে আন্দোলনের ঘোষণা দিয়েছেন পাবনা-৩ আসনে মনোনয়নবঞ্চিত দুই নেতা কে এম আনোয়ারুল ইসলাম ও হাসাদুল ইসলাম হীরা। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে পাবনার চাটমোহর পৌর সদরের পাঠানপাড়া মহল্লায় আনোয়ারুল ইসলামের বাসভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন তাঁরা।

সংবাদ সম্মেলনে সাবেক এমপি ও চাটমোহর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি কে এম আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা ৩১ দফা বাস্তবায়নে তৎপর। ৭ নভেম্বর উদ্যাপন করতে চাই। দেশের শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আপনাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে চাই। চাটমোহর, ভাঙ্গুড়া, ফরিদপুরের বিএনপির নেতা-কর্মীসহ সর্বস্তরের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে সামনে এগোতে চাই। আপনাদের আহ্বান জানাই, আসুন আগামী ৮ নভেম্বর বালুচর মাঠে একসঙ্গে মিলিত হই।’

চাটমোহর উপজেলা বিএনপির সাবেক সদস্যসচিব হাসাদুল ইসলাম হীরা বলেন, ‘আমি এবং আনোয়ার চাচা একসঙ্গে মিলিত হয়ে আমরা কর্মসূচি নিয়েছি। ৭ নভেম্বর শুক্রবার, চাটমোহরে সব দোকানপাট বন্ধ থাকে, তাই আমরা পরদিন ৮ নভেম্বর কর্মসূচি দিয়েছি।’

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে হীরা বলেন, ‘আমরা শেষ পর্যন্ত দেখতে চাই, চূড়ান্ত মনোনয়ন পর্যন্ত দেখতে চাই। তারপর আমরা পরবর্তী সিদ্ধান্ত সংবাদ সম্মেলন করে আপনাদের জানাব। আমাদের আন্দোলন চাটমোহর, ভাঙ্গুড়া, ফরিদপুরের মানুষের স্বার্থে। আমাদের দাবি একটাই, আমরা পাবনা-৩ আসনের স্থানীয় প্রার্থী চাই। চূড়ান্ত মনোনয়ন ঘোষণা হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবে। আমরা আশা করব, দলের হাইকমান্ড সার্বিক বিবেচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন।’

জানা গেছে, পাবনা-৩ আসনে বিএনপির সম্ভাব্য দলীয় মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় কৃষক দলের সভাপতি কৃষিবিদ হাসান জাফির তুহিনকে। তাঁর বাড়ি পাবনার সুজানগর উপজেলায়। প্রার্থী হওয়ার পর অবশ্য তিনি চাটমোহরের ভোটার তালিকাভুক্ত হয়েছেন। প্রায় তিন মাস আগে তিনি এখানে প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দেন।

এদিকে, দীর্ঘদিন ধরে চাটমোহর উপজেলা বিএনপিতে বিভাজন চলছিল। সাবেক এমপি কে এম আনোয়ারুল ইসলাম এবং সাবেক পৌর মেয়র ও উপজেলা চেয়ারম্যান হাসাদুল ইসলাম হীরা আলাদাভাবে নিজেদের কর্মী-সমর্থক নিয়ে দলীয় কর্মসূচি পালন করে আসছিলেন। দুজনই পাবনা-৩ আসনের মনোনয়ন প্রত্যাশী ছিলেন। এখন বিভেদ ভুলে দুজন একসঙ্গে আন্দোলনের ঘোষণা দেওয়ায় উত্তাপ বাড়ছে পাবনা-৩ আসনের ভোটের মাঠে। শুরু হয়েছে নতুন মেরুকরণ। এখন দেখার বিষয় শেষ পর্যন্ত কি হয়।

পাবনাচাটমোহরআন্দোলনমনোনয়ন
