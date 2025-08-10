Ajker Patrika
> সারা দেশ
> খুলনা

খুলনায় ৩৭৫ বস্তা সার জব্দ, দুই ব্যবসায়ীকে জরিমানা

খুলনা প্রতিনিধি
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

খুলনায় অবৈধ মজুতের অভিযোগে ৩৭৫ বস্তা সার জব্দ ও দুই ব্যবসায়ীকে জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ রোববার বেলা ১১টার দিকে ডুমুরিয়া উপজেলার চুকনগর বাজারে অভিযান চালানো হয়। ডুমুরিয়া উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অপ্রতিম কুমার চক্রবর্তী অভিযান পরিচালনা করেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্র জানায়, চুকনগর বাজারে ন্যায্যমূল্যে কৃষকদের মাঝে সার বিক্রি না করে অবৈধভাবে মজুত করার অভিযোগে সেখানে ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালান। আদালত যতিন-কাশেম রোডের বাদামতলা মোড় এলাকায় মেসার্স জালাল ট্রেডার্সের মালিক জাহিদুল ইসলাম মোড়লকে ১০ হাজার টাকা জরিমানাসহ ২৮০ বস্তা ইউরিয়া সার, ৪৬ বস্তা টিএসপি সার, ২০ বস্তা ডিএপি সার ও ২৯ বস্তা এমওপি মজুত সার জব্দ করে। এ ছাড়া কৃষকদের মাঝে ন্যায্যমূল্যে সার বিক্রি না করার অপরাধে ও স্টক রেজিস্ট্রার ব্যবহার না করায় মালতিয়া বাজারের মেসার্স সুকর্ণ ট্রেডার্সের মালিক সুকর্ণ কুমার ঘোষকে নগদ ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এসি ল্যান্ড অপ্রতিম কুমার চক্রবর্তী জানান, জনস্বার্থে ডুমুরিয়া উপজেলা প্রশাসনের এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। জব্দকৃত সার চুকনগর বাজার কমিটি ও ইউনিয়ন পরিষদের জিম্মায় রাখা হয়েছে।

বিষয়:

জব্দখুলনা বিভাগজরিমানাজেলার খবরব্যবসায়ী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জট খুলছে ব্ল্যাংক স্মার্ট কার্ড ক্রয়ের

এনসিপি নেতার বাড়িতে কাফনের কাপড়, চিরকুটে লেখা—‘প্রস্তুত হ রাজাকার’

গণশুনানিতে দুদক চেয়ারম্যানের প্রতি ক্ষোভ দেখালেন মৎস্যচাষি

যাচ্ছিলেন বিয়ের দিন-তারিখ ঠিক করতে, গণপিটুনিতে প্রাণ হারালেন জামাই-শ্বশুর

৪০ পুলিশ কর্মকর্তার পদক প্রত্যাহার, অর্থ ফেরতের নির্দেশ

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

এনসিপি নেতার বাড়িতে কাফনের কাপড়, চিরকুটে লেখা—‘প্রস্তুত হ রাজাকার’

এনসিপি নেতার বাড়িতে কাফনের কাপড়, চিরকুটে লেখা—‘প্রস্তুত হ রাজাকার’

২০৫০ সালের মধ্যে মানুষের আয়ু হবে ১,০০০ বছর: দাবি বিজ্ঞানীদের

২০৫০ সালের মধ্যে মানুষের আয়ু হবে ১,০০০ বছর: দাবি বিজ্ঞানীদের

জট খুলছে ব্ল্যাংক স্মার্ট কার্ড ক্রয়ের

জট খুলছে ব্ল্যাংক স্মার্ট কার্ড ক্রয়ের

১৫৮ বছর আগে হারানো আলাস্কাতেই কি ইউক্রেনের জমি লিখে নেবে রাশিয়া

১৫৮ বছর আগে হারানো আলাস্কাতেই কি ইউক্রেনের জমি লিখে নেবে রাশিয়া

স্ত্রীকে মেরে ফেলেছি, আমাকে নিয়ে যান—৯৯৯–এ স্বামীর ফোন

স্ত্রীকে মেরে ফেলেছি, আমাকে নিয়ে যান—৯৯৯–এ স্বামীর ফোন

সম্পর্কিত

হাতীবান্ধায় বন্যার্তদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ বিজিবির

হাতীবান্ধায় বন্যার্তদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ বিজিবির

রাজধানীর কাফরুলে নারী খুনের ঘটনায় সাবেক স্বামী গ্রেপ্তার

রাজধানীর কাফরুলে নারী খুনের ঘটনায় সাবেক স্বামী গ্রেপ্তার

অভ্যুত্থানের ৯০ মিনিটের খেলায় ৫ মিনিটে গোল দিয়ে অন্য কেউ হিরো: ভিপি নুর

অভ্যুত্থানের ৯০ মিনিটের খেলায় ৫ মিনিটে গোল দিয়ে অন্য কেউ হিরো: ভিপি নুর

খুলনায় ৩৭৫ বস্তা সার জব্দ, দুই ব্যবসায়ীকে জরিমানা

খুলনায় ৩৭৫ বস্তা সার জব্দ, দুই ব্যবসায়ীকে জরিমানা