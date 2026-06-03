Ajker Patrika
খুলনা

খুলনায় বিএনপি নেতাকে গুলি, গুরুতর আহত

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
খুলনায় বিএনপি নেতাকে গুলি, গুরুতর আহত
আহত বিএনপি নেতা হাসপাতালে। ছবি: সংগৃহীত

খুলনার রূপসায় দুর্বৃত্তের গুলিতে বিএনপি নেতা শাহীনুর শেখ (৪৫) গুরুতর আহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার তালতলা এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। তিনি বর্তমানে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

শাহীনুর শেখ উপজেলার ৪ নম্বর টিএসবি বাহিরদিয়া ২ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সহসভাপতি। তিনি তালতলা এলাকার আতিয়ার শেখের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, রাতে বিএনপি নেতা শাহীনুর একটি চায়ের দোকানে অবস্থান করছিলেন। এ সময় একটি মোটরসাইকেলে আসা হেলমেট পরা দুজন যুবক তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি চালায়। একটি গুলি তাঁর পায়ে বিদ্ধ হয় এবং অপর গুলিটি মাথার চামড়া ভেদ করে বের হয়ে যায়। উপস্থিত জনতা তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পরে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়।

থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাজ্জাক মীর জানান, খবর পেয়ে সেখানে পুলিশ পাঠানো হয়। দুর্বৃত্তদের গ্রেপ্তারে রাত থেকে অভিযান শুরু হয়েছে।

খুলনার পুলিশ সুপার মোহাম্মাদ তাজুল ইসলাম জানান, আসামি গ্রেপ্তারে অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করেছে পুলিশ। হামলাকারীদের একজনকে শনাক্ত করা হয়েছে। তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারলে হামলার কারণ জানা যাবে।

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