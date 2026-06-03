খুলনায় বিএনপি নেতাকে গুলি, গুরুতর আহত

খুলনার রূপসায় দুর্বৃত্তের গুলিতে বিএনপি নেতা শাহীনুর শেখ (৪৫) গুরুতর আহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার তালতলা এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। তিনি বর্তমানে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
শাহীনুর শেখ উপজেলার ৪ নম্বর টিএসবি বাহিরদিয়া ২ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সহসভাপতি। তিনি তালতলা এলাকার আতিয়ার শেখের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, রাতে বিএনপি নেতা শাহীনুর একটি চায়ের দোকানে অবস্থান করছিলেন। এ সময় একটি মোটরসাইকেলে আসা হেলমেট পরা দুজন যুবক তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি চালায়। একটি গুলি তাঁর পায়ে বিদ্ধ হয় এবং অপর গুলিটি মাথার চামড়া ভেদ করে বের হয়ে যায়। উপস্থিত জনতা তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পরে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়।
থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাজ্জাক মীর জানান, খবর পেয়ে সেখানে পুলিশ পাঠানো হয়। দুর্বৃত্তদের গ্রেপ্তারে রাত থেকে অভিযান শুরু হয়েছে।
খুলনার পুলিশ সুপার মোহাম্মাদ তাজুল ইসলাম জানান, আসামি গ্রেপ্তারে অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করেছে পুলিশ। হামলাকারীদের একজনকে শনাক্ত করা হয়েছে। তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারলে হামলার কারণ জানা যাবে।
বাগেরহাটের হযরত খানজাহান আলী (রা.) মাজার সংলগ্ন পুকুর থেকে উদ্ধার করা কুমিরটিকে খুলনা বন্যপ্রাণী উদ্ধার ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে স্থানান্তর করা হয়েছে। সম্প্রতি এক শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় জননিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কুমিরটিকে পর্যবেক্ষণের জন্য সেখানে রাখা হয়েছে।৪ মিনিট আগে
সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার কান্দাপাড়া এলাকায় বিএসটিআইয়ের অনুমোদন ছাড়াই শিশু খাদ্য, মাঠা ও দই উৎপাদন এবং বাজারজাত করার অভিযোগে আর এস দধি ভান্ডার নামের একটি প্রতিষ্ঠানকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ রাখার নির্দেশনা দেওয়া...১৪ মিনিট আগে
প্রায় ৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের (বিপিসি) সদর দপ্তরের নিজস্ব ভবনটিতে ফাটল দেখা দিয়েছে। উদ্বোধনের আগেই ভবনটির কয়েকটি জায়গায় এই ফাটল দেখা দেয়। চট্টগ্রাম নগরের সার্সন রোডের জয় পাহাড় এলাকায় পাঁচতলা ভবনটি নির্মাণ করা হয়।১৫ মিনিট আগে
খুলনায় মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) অভিযান চালিয়ে শীর্ষ সন্ত্রাসী গ্রেনেড বাবুর সহযোগী রাব্বিসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে ইয়াবা, মাদক কারবারের নগদ টাকা ও একটি চোরাই মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়।১৯ মিনিট আগে