খুলনায় ব্যাংকে চুরির রহস্য উন্মোচন: এক হোতা গ্রেপ্তার, দেড় লাখ টাকা উদ্ধার

খুলনা প্রতিনিধি
গ্রেপ্তার ইউনূস শেখ। ছবি: সংগৃহীত
খুলনার রূপসায় কৃষি ব্যাংকের ভল্ট ভেঙে ১৬ লাখ ১৬ হাজার ৪৯৬ টাকা লুটের রহস্য উন্মোচন করেছে পুলিশ। ঘটনার সঙ্গে জড়িত হোতা ইউনূস শেখকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। স্বীকারোক্তি অনুযায়ী তাঁর কাছ থেকে চুরির দেড় লাখ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।

গ্রেপ্তার ইউনূস উপজেলার নিকলাপুর গ্রামের ইনছান শেখের ছেলে। গতকাল রোববার দিবাগত ভোররাতে তাঁকে রূপসা কৃষি ব্যাংক ভবনের তৃতীয় তলা থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে আজ সোমবার ইউনূস শেখকে আদালতে পাঠিয়ে রিমান্ডের আবেদন করা হয়। গ্রেপ্তার ইউনূস শেখের ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা গেছে, ইউনূস মোটা অঙ্কের ঋণের টাকার চাপে ছিলেন। ইতিমধ্যে চুরি করা টাকা থেকে কিছু ঋণ পরিশোধও করেছেন তিনি।

বিষয়টি নিশ্চিত করে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (‘এ’ সার্কেল) মো. সাইফুল ইসলাম জানান, ইউনূসকে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় আটক করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি টাকা চুরির কথা স্বীকার করেছেন। তাঁর স্বীকারোক্তি অনুযায়ী পুলিশের একটি দল ইতিমধ্যে প্রায় দেড় লাখ টাকা উদ্ধার করেছে। তবে এখন পর্যন্ত লুট হওয়া সব টাকা উদ্ধার করা যায়নি। বাকি টাকা উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। ইউনূস শেখ কৃষি ব্যাংক ভবনের তৃতীয় তলায় ভাড়া থাকতেন। এ ছাড়া একই ভবনের নিচতলায় তাঁর একটি ওয়ার্কশপ রয়েছে। তদন্তে প্রমাণ মিলেছে। এ চুরির ঘটনা ইউনূস একাই ঘটিয়েছেন।

পুলিশ জানায়, ইউনূস পেশায় একজন লেদমিস্ত্রি। ট্রাকের যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করতেন তিনি। লোহা কাটার দক্ষতাকে কাজে লাগিয়েই তিনি ব্যাংকের ভল্ট ও তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করতে সক্ষম হন। গত শুক্রবার ভোরে ব্যাংকে কোনো নিরাপত্তাকর্মী না থাকায় এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে টাকা নিয়ে পালিয়ে যান তিনি। এদিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক ব্যাংকের তিনজন নিরাপত্তা প্রহরী এখনো পুলিশ হেফাজতে রয়েছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে তেমন কোনো অভিযোগ না থাকায় তাঁদের পরিবারের জিম্মায় দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।  

এ বিষয়ে রূপসা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান জানান, কৃষি ব্যাংক পূর্ব রূপসা ঘাট শাখার ছয়টি তালাসহ ভল্ট ভেঙে ১৬ লাখ টাকা লুট হওয়ার ঘটনায় ইউনূসকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তাঁর কাছ থেকে চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গেছে। আরও তথ্য জানা ও লুট হওয়া টাকা উদ্ধারের জন্য পুলিশি অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

বিষয়:

পুলিশগ্রেপ্তারলুটপাটখুলনা বিভাগজেলার খবরব্যাংক
