কার্যক্রম নিষিদ্ধ উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গ্রেপ্তার
খুলনার দিঘলিয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোল্লা আকরাম হোসেনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
আজ বুধবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে পুলিশ ও গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) যৌথ অভিযানে উপজেলার বগদিয়া এলাকায় নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) অরূপ চৌধুরী জানান, বুধবার রাতে যৌথ অভিযান চালিয়ে বগদিয়া এলাকার নিজ বাড়ি থেকে মোল্লা আকরাম হোসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
এর আগে ২০২৪ সালে দিঘলিয়া উপজেলার সেনহাটি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গাজী আবদুল হালিম হত্যা মামলায় মোল্লা আকরাম হোসেনকে আটক করেছিল যৌথবাহিনী।