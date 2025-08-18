তিন দিন ধরে বঙ্গোপসাগরে ভাসছিলেন আট জেলে

মোংলা (বাগেরহাট) প্রতিনিধি
বাগেরহাটের মোংলায় তিন দিন ধরে সাগরে ভাসতে থাকা ফিশিং বোট এফ বি মায়ের দোয়ার আট জেলেকে উদ্ধার করেছে কোস্ট গার্ড। আজ সোমবার (১৮ আগস্ট) সকালে কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এ তথ্য জানিয়েছেন।
সিয়াম-উল-হক বলেন, গত বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) এফ বি মায়ের দোয়া নামের ফিশিং বোটটি পিরোজপুর থেকে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে আটজন জেলেসহ বঙ্গোপসাগরে যাত্রা করে। এরপর শ্যাফট বিকল হওয়ায় যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে সমুদ্রে ভাসতে থাকে। তিন দিন ধরে সাগরে ভাসতে থাকা ফিশিং বোটটি গতকাল রোববার (১৭ আগস্ট) সকালে মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় এলে ওই বোটের একজন জেলে কোস্ট গার্ডের জরুরি সেবা নম্বর ১৬১১১-এ কল করে বিষয়টি অবগত করেন।
প্রাপ্ত সংবাদের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিক সমুদ্রে টহলরত কোস্ট গার্ড জাহাজ স্বাধীন বাংলা উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করে। স্বল্প সময়ের মধ্যে মোংলা ফেয়ারওয়ে বয়াসংলগ্ন সমুদ্র এলাকা থেকে আটজন জেলেসহ ফিশিং বোটটিকে উদ্ধার করা হয়।
উদ্ধার হওয়া জেলেরা হলেন মো. ফারুক, আবদুর রাজ্জাক, মো. কামাল, আলম, মো. জাকারিয়া, মো. সজীব, সেকেন্দার ও রাকিব। তাঁরা সবাই পিরোজপুর জেলার বাসিন্দা। উদ্ধার জেলেদের প্রাথমিক চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় খাবার দিয়ে বোটটিকে নিরাপদে হাড়বারিয়াসংলগ্ন নদীর তীরে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।
সিয়াম-উল-হক আরও বলেন, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড উপকূলীয় এবং নদী তীরবর্তী অঞ্চলের নিরাপত্তা নিশ্চিতে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করে আসছে। ভবিষ্যতেও এ ধরনের উদ্ধার কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে।
