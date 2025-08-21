Ajker Patrika
> সারা দেশ
> খুলনা

‘চোরাই মোবাইল বিক্রেতাকে ছেড়ে দেওয়ায়’ ২ পুলিশ কর্মকর্তাকে প্রত্যাহার

­যশোর প্রতিনিধি
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

যশোরের ঝিকরগাছা থানার দুই পুলিশ কর্মকর্তাকে প্রত্যাহার করে জেলা পুলিশ লাইনসে সংযুক্ত করা হয়েছে। দোকান থেকে ভারতীয় চোরাই মোবাইল ফোন জব্দের পর অভিযুক্ত ব্যক্তির থেকে আর্থিক সুবিধা নিয়ে ছেড়ে দেওয়ার অভিযোগে তাঁদের কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

প্রত্যাহার হওয়া কর্মকর্তারা হলেন ঝিকরগাছা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) রাজু ও সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) ওয়ালিদ। আজ বৃহস্পতিবার তাঁদের থানা থেকে প্রত্যাহার করা হয়।

যশোরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যাড অপস) আবুল বাশার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ঝিকরগাছা থানা-পুলিশের দুই কর্মকর্তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় আজ তদন্ত শেষে মৌখিকভাবে ওই দুই কর্মকর্তাকে জেলা পুলিশ লাইনসে সংযুক্ত করার নির্দেশ দেন পুলিশ সুপার রওনক জাহান।

থানা সূত্রে জানা গেছে, ১৫ আগস্ট শার্শা ও ঝিকরগাছা থানা-পুলিশ নাভারণ পুরোনো বাজারের ইলেকট্রনিকস ব্যবসায়ী সাইফুলের দোকানে অভিযান চালিয়ে ৫৩টি ভারতীয় চোরাই মোবাইল ফোন জব্দ করে। তবে অভিযোগ ওঠে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি লেন্টুর মধ্যস্থতায় পুলিশ মোটা অঙ্কের টাকা ও দুটি ফোন হাতিয়ে নিয়ে সাইফুলকে ছেড়ে দেয়।

এরপর গত রোববার দুপুরে যশোরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ‘ক’ সার্কেলের নেতৃত্বে গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) সদস্যরা পুনরায় সাইফুলের দোকানে অভিযান চালান। এ সময় সাইফুলকে আটক করা হয় এবং তাঁর স্বীকারোক্তি অনুযায়ী বাড়ি থেকে ৪৪টি ভারতীয় চোরাই মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়। পরে আটক সাইফুলকে আদালতে সোপর্দ করা হলে তিনি চোরাই মোবাইল ফোন বিক্রির কথা স্বীকার করে জবানবন্দি দেন।

ঝিকরগাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নূর মোহাম্মদ গাজী বলেন, ‘থানার ওই দুই পুলিশ কর্মকর্তা দোকানে গিয়ে কেন ভারতীয় চোরাই মোবাইল ফোন জব্দ করতে পারেননি এবং অসৎ উপায় অবলম্বন করে আর্থিক সুবিধা নেওয়ার অভিযোগ ওঠায় তাঁদের দুজনের কাছে লিখিত ব্যাখ্যা চাওয়া হয়। শুনেছি, পুলিশ সুপারের কার্যালয় থেকে তাঁদের প্রত্যাহার করে জেলা পুলিশ লাইনসে সংযুক্ত করা হয়েছে। তবে আমার কাছে এখনো চিঠি আসেনি।’

বিষয়:

যশোরপুলিশখুলনা বিভাগঝিকরগাছাখুলনাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশসহ এশিয়ার ৫ দেশে সফর বাতিল করলেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী মেলোনি

স্ত্রীকে হতে হবে নোরা ফাতেহির মতো, না খাইয়ে রেখে তিন ঘণ্টা করে ব্যায়াম করান স্বামী

বাংলা বলায় কলকাতার মার্কেটে ছুরি, বন্দুকের বাঁট ও হকিস্টিক নিয়ে ছাত্রদের ওপর হামলা

ঢাকা কলেজের বাস ভাঙচুর, আবারও শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ, পুলিশের টিয়ার শেল-সাউন্ড গ্রেনেড

২০২৬ সালের পাঠ্যবইয়ে শেখ হাসিনার নামের আগে গণহত্যাকারী, ফেসবুকে আসিফ মাহমুদ

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

৬১৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ: এক্সিম ব্যাংকের নজরুল ইসলাম মজুমদারসহ ৩০ জনের নামে মামলা

এক্সিম ব্যাংকের নজরুল ইসলাম মজুমদারসহ ৩০ জনের নামে মামলা

আক্কেলপুরে ‘একঘরে’ করে রাখা দিনমজুরকে মারধর, থানায় মামলা

আক্কেলপুরে ‘একঘরে’ করে রাখা দিনমজুরকে মারধর, থানায় মামলা

ঠাকুরগাঁওয়ের ৩টি আসনেই জয়ী হবে জামায়াত: মাওলানা হালিম

ঠাকুরগাঁওয়ের ৩টি আসনেই জয়ী হবে জামায়াত: মাওলানা হালিম

গভর্নর আমাকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়ার কে: বিএফআইইউর প্রধান শাহীনুল

গভর্নর আমাকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়ার কে, শাহীনুলের প্রশ্ন

ছাত্রীকে তিন দিন আটকে রেখে ধর্ষণ, গ্রাম্য সালিসের মাধ্যমে বিয়ে

ছাত্রীকে তিন দিন আটকে রেখে ধর্ষণ, গ্রাম্য সালিসের মাধ্যমে বিয়ে

সম্পর্কিত

আট মাসে ৪ বার সংঘর্ষে জড়াল ঢাকা ও সিটি কলেজের ছাত্ররা, মানুষ অতিষ্ঠ

আট মাসে ৪ বার সংঘর্ষে জড়াল ঢাকা ও সিটি কলেজের ছাত্ররা, মানুষ অতিষ্ঠ

জাকসুতে শিবিরের প্যানেল ঘোষণা: ভিপি পদে আরিফুল্লাহ আদিব, জিএস মাজহারুল ইসলাম

জাকসুতে শিবিরের প্যানেল ঘোষণা: ভিপি পদে আরিফুল্লাহ আদিব, জিএস মাজহারুল ইসলাম

ঘরে কাজ করছিলেন মা, পানিতে ডুবে শিশুপুত্রের মৃত্যু

ঘরে কাজ করছিলেন মা, পানিতে ডুবে শিশুপুত্রের মৃত্যু

চাকরির নামে মিরপুর-শেওড়াপাড়ায় বাসায় ডেকে নারীর সঙ্গে ভিডিও ধারণের পর টাকা হাতিয়ে নিত ‘হানি ট্র্যাপ’ চক্র

চাকরির নামে মিরপুর-শেওড়াপাড়ায় বাসায় ডেকে নারীর সঙ্গে ভিডিও ধারণের পর টাকা হাতিয়ে নিত ‘হানি ট্র্যাপ’ চক্র