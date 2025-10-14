খুলনায় চাঁদাবাজির অভিযোগে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক দুই নেতা আটক

খুলনা প্রতিনিধি
খুলনায় চাঁদাবাজির অভিযোগে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক দুই নেতাকে আটক করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে নগরীর খালিশপুর বাস্তুহারা মোড়ে এই ঘটনা ঘটে। আটক ব্যক্তিরা হলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের খুলনার সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক আশিকুর রহমান এবং সাবেক যুগ্ম সদস্যসচিব সৈয়দ আব্দুল্লাহ সিকি।
জানা যায়, আশিক ও আব্দুল্লাহ নগরীর খালিশপুর বাস্তুহারা মোড়ে ওএমএসের ডিলারের কাছে চাঁদা দাবি করেন। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদেরকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে। বর্তমানে তাঁরা খালিশপুর থানায় আটক রয়েছেন।
সৈয়দ আব্দুল্লাহ সিকি নগরীর বাগমারা এলাকার বাসিন্দা মুরাদ আলীর ছেলে এবং আশিকুর রহমান একই এলাকার বাসিন্দা আজমলের ছেলে।
খালিশপুর থানার ওসি (তদন্ত) মো. মুরাদ হোসেন মিলন বলেন, নগরীর খালিশপুর থানাধীন বাস্তুহারা মোড়ে এক ডিলার ওএমএসের পণ্য বিক্রি করছিলেন। সকাল সাড়ে ৯টার দিকে ওই দুই যুবক এসে ওই ডিলারের কাছে চাঁদা দাবি করেন। স্থানীয় বাসিন্দারা বিষয়টি টের পেয়ে তাঁদের দুজনকে আটকে রেখে পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ গিয়ে তাঁদের দুজনকে থানায় নিয়ে আসে। ওই ডিলার এখনো থানায় কোনো অভিযোগ দায়ের করেননি। অভিযোগ করলে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
