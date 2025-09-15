Ajker Patrika
> সারা দেশ
> খুলনা

যশোরে বাস-পিকআপ মুখোমুখি সংঘর্ষ, নিহত ১

ঝিকরগাছা (যশোর) প্রতিনিধি
দুমড়ানো-মুচড়ানো পিকআপ ভ্যান ও বাস। ছবি: আজকের পত্রিকা
দুমড়ানো-মুচড়ানো পিকআপ ভ্যান ও বাস। ছবি: আজকের পত্রিকা

যশোরের ঝিকরগাছায় বাস ও পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে একজন নিহত হয়েছেন। নিহত রুহুল কুদ্দুস (৪০) পিকআপচালক এবং তিনি উপজেলার বাঁকড়া ইউনিয়নের আলীপুর গ্রামের নেছার আলীর ছেলে। সোমবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে যশোর-বেনাপোল মহাসড়কের ঝিকরগাছা পারবাজার এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করে নাভারণ হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রোকুনুজ্জামান জানান, বেনাপোলগামী একটি পিকআপ ভ্যান যশোর-বেনাপোল মহাসড়ক দিয়ে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে ঝিকরগাছা পারবাজার এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা শামীম পরিবহনের একটি বাসের সঙ্গে পিকআপটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই পিকআপ চালক রুহুল কুদ্দুস মারা যান।

পরে স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে ঝিকরগাছা ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুমড়ানো-মুচড়ানো পিকআপের ভেতর থেকে রুহুল কুদ্দুসের মরদেহ উদ্ধার করেন।

ওসি রোকুনুজ্জামান আরও জানান, দুর্ঘটনার পর বাসের চালক ও হেলপার ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। পুলিশ বাসটি জব্দ করে থানায় নিয়ে এসেছে। এ ঘটনায় নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে মামলার প্রস্তুতি চলছে।

বিষয়:

যশোরবাসসংঘর্ষনিহতভ্যানঝিকরগাছা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন বেতনকাঠামো ৬ মাসের আগেই চূড়ান্ত করার আশ্বাস

কবরস্থানে রেখে যাওয়া নবজাতক হঠাৎ নড়ে উঠল, হাসপাতালে ভর্তি

উপদেষ্টার সভায় শেখ মুজিব-হাসিনার ছবি!

১২ জেলায় বন্যার শঙ্কা, বৃষ্টি থাকবে কত দিন—জানাল আবহাওয়া অফিস

ছাত্রীকে ওড়না ছাড়া দেখতে চান অধ্যক্ষ, স্ক্রিনশট দিয়ে ব্যানার কলেজ গেটে

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

পাকিস্তানের জাতীয় সংগীতের সময় বাজল উৎসবের গান

পাকিস্তানের জাতীয় সংগীতের সময় বাজল উৎসবের গান

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন বেতনকাঠামো ৬ মাসের আগেই চূড়ান্ত করার আশ্বাস

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন বেতনকাঠামো ৬ মাসের আগেই চূড়ান্ত করার আশ্বাস

১২ জেলায় বন্যার শঙ্কা, বৃষ্টি থাকবে কত দিন—জানাল আবহাওয়া অফিস

১২ জেলায় বন্যার শঙ্কা, বৃষ্টি থাকবে কত দিন—জানাল আবহাওয়া অফিস

কবরস্থানে রেখে যাওয়া নবজাতক হঠাৎ নড়ে উঠল, হাসপাতালে ভর্তি

কবরস্থানে রেখে যাওয়া নবজাতক হঠাৎ নড়ে উঠল, হাসপাতালে ভর্তি

ছাত্রীকে ওড়না ছাড়া দেখতে চান অধ্যক্ষ, স্ক্রিনশট দিয়ে ব্যানার কলেজ গেটে

ছাত্রীকে ওড়না ছাড়া দেখতে চান অধ্যক্ষ, স্ক্রিনশট দিয়ে ব্যানার কলেজ গেটে

সম্পর্কিত

রাকসু নির্বাচন: হল সংসদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ৪২ প্রার্থী

রাকসু নির্বাচন: হল সংসদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ৪২ প্রার্থী

টুঙ্গিপাড়ায় দুই গ্রামবাসীর সংঘর্ষ, ওসিসহ আহত ২০

টুঙ্গিপাড়ায় দুই গ্রামবাসীর সংঘর্ষ, ওসিসহ আহত ২০

বিক্ষোভ থেকে সহিংসতায় উত্তাল ভাঙ্গা, মসজিদে আশ্রয় নিয়েছেন পুলিশ সদস্যরা

বিক্ষোভ থেকে সহিংসতায় উত্তাল ভাঙ্গা, মসজিদে আশ্রয় নিয়েছেন পুলিশ সদস্যরা

পাটকেলঘাটায় কৃষকের তিন বিঘা জমির কুলগাছ কেটে সাবাড় করল দুর্বৃত্তরা

পাটকেলঘাটায় কৃষকের তিন বিঘা জমির কুলগাছ কেটে সাবাড় করল দুর্বৃত্তরা