খুলনায় বিএনপি নেতার ছেলে গুলিবিদ্ধ

খুলনার পূর্ব রূপসায় মো. মেহেদী হাসান (২৬) নামের এক যুবককে গুলি করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল মঙ্গলবার রাতে পূর্ব রূপসার নৈহাটি ইউনিয়ন দক্ষিণপাড়া আক্কাসের মোড়ে এই ঘটনা ঘটে।
মেহেদী হাসান খুলনা জেলা বিএনপির সাবেক সদস্য ও নৈহাটি ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি নেতা মুসা শেখের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, নৈহাটি ইউনিয়নের দক্ষিণপাড়া আক্কাসের মোড়ে নিজ বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন মোহেদী হাসান। এশার আজানের পর একটি মোটরসাইকেলে করে এসে দুই যুবক তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি করেন। গুলি তাঁর বাঁ পায়ের ঊরুতে বিদ্ধ হয়। স্থানীয় লোকজন আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ (খুমেক) হাসপাতালে নিয়ে যায়।
এ বিষয়ে রূপসা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাজ্জাক মীর বলেন, ঘটনা শোনার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। মাদক কারবারের দ্বন্দ্ব নিয়ে তাঁকে গুলি করা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। হাসপাতালে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। কিন্তু আহত যুবক কোনো কথা পুলিশকে বলছেন না।
টেলিনর গ্রুপের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার (সিইও) সাম্প্রতিক বাংলাদেশ সফরের প্রেক্ষাপটে গ্রামীণফোনের সাবেক কর্মীরা জিপি হাউসের সামনে ‘গণসমাবেশ’ কর্মসূচি পালন করেছেন। ‘গ্রামীণফোন ৫% বিলম্ব বকেয়া আদায় ঐক্য পরিষদ’-এর ব্যানারে আজ বুধবার বেলা সাড়ে ১১টা থেকে শুরু করে...৬ মিনিট আগে
‘ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে ৫ লাখ ৯৯ হাজার ৬৭০ টাকা এবং বাকি ৪৮ লাখ ৭৫ হাজার ৩৩০ টাকা নগদে তাঁর (শহিদুলের) হাতে দেওয়া হয়। পরে কাঠ ও খুঁটি কেনার কথা বলে আরও ১০ লাখ টাকা নেওয়া হয়।’ সব মিলিয়ে অভিযুক্ত শহিদুল ইসলাম ও তাঁর সহযোগীরা ৬৪ লাখ ৭৫ হাজার টাকা নিয়েছেন বলে অভিযোগ করেন আল আমিন।২০ মিনিট আগে
চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলায় পর্যাপ্ত জ্বালানি তেল মজুত থাকার সত্ত্বেও কৃত্রিম সংকট তৈরি করে বিক্রি বন্ধ রাখার দায়ে একটি ফিলিং স্টেশনকে বড় অঙ্কের জরিমানা করা হয়েছে।২৪ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে আওয়ামী লীগের নেতা জাহাঙ্গীর আলম শামীম হত্যা মামলার পলাতক আসামি মো. সোহেলকে (২৬) গ্রেপ্তার করেছে র্যাব-৭। আজ বুধবার দুপুরে তাঁকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন সীতাকুণ্ড থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আলমগীর।২৬ মিনিট আগে