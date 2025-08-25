নড়াইলে পুকুরে ডুবে ভাইবোনের মৃত্যু

নড়াইল প্রতিনিধি
নড়াইল সদর উপজেলার ভদ্রবিলা ইউনিয়নের দিঘলিয়া গ্রামে পুকুরে ডুবে আপন ভাইবোনের মৃত্যু হয়েছে। রোববার (২৪ আগস্ট) বিকেলে এ ঘটনা ঘটে।
মারা যাওয়া দুই শিশু হলো আমেনা খাতুন (৭) ও নাফিস মোল্যা (৫)। তারা ওই গ্রামের কৃষক ইকরামুল মোল্যার সন্তান।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রোববার বিকেলে তাঁদের মা রোকাইয়া বেগম বাড়ির পাশের ঘেরপাড়ে পাটের আঁশ ছড়ানোর কাজ করছিলেন। তখন আমেনা ও নাফিস সেখানে খেলছিল। এ সময় বাবা ইকরামুল সন্তানদের বাড়ি যেতে বলে বাজারে চলে যান। কিন্তু বাড়ি না গিয়ে তারা পাশের ঘেরে গোসল করতে নামে। দীর্ঘ সময় সন্তানদের ঘেরপাড়ে না দেখে মা রোকাইয়া সন্তানদের খোঁজ শুরু করেন। সন্ধ্যায় ঘের থেকে তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
নড়াইল সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাজেদুল ইসলাম বলেন, আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
গোপালগঞ্জের কাশিয়ানীতে গাড়ির ধাক্কায় মামুন মোল্লা (৩৫) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছে আরও দুজন। রোববার (২৫ আগস্ট) রাতে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের কাশিয়ানী উপজেলার চাপতা বটতলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মামুন মোল্লা তিলছড়া গ্রামের আশরাফ মোল্লার ছেলে।২ মিনিট আগে
বরিশাল সিটি করপোরেশনের (বিসিসি) আরও ১৫ কর্মকর্তার তথ্য চেয়ে নোটিশ দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। দুদকের বরিশাল সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. আবুল কাইয়ুম হাওলাদার এ নোটিশ দেন। রোববার দুদক সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে। এর আগে আরও ১৯ জনকে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল।২৭ মিনিট আগে
খুলনার ডুমুরিয়া এলাকায় ট্রাকের ধাক্কায় ইজিবাইকে দুই আরোহী নিহত ও দুইজন আহত হয়েছে। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে।৩০ মিনিট আগে
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নিহত তুলা মিয়া ও নাজমুল হক একসঙ্গে চলাফেরা করতেন। তাঁরা চুরির সঙ্গেও সম্পৃক্ত ছিলেন। রোববার রাতে নাজমুল তাঁর বাড়িতে ডেকে নিয়ে যান তুলা মিয়াকে। খাওয়া-দাওয়ার পর হঠাৎ নাজমুল দা দিয়ে তাঁকে কোপাতে শুরু করেন।২ ঘণ্টা আগে