নড়াইলে পুকুরে ডুবে ভাইবোনের মৃত্যু

নড়াইল প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি

নড়াইল সদর উপজেলার ভদ্রবিলা ইউনিয়নের দিঘলিয়া গ্রামে পুকুরে ডুবে আপন ভাইবোনের মৃত্যু হয়েছে। রোববার (২৪ আগস্ট) বিকেলে এ ঘটনা ঘটে।

মারা যাওয়া দুই শিশু হলো আমেনা খাতুন (৭) ও নাফিস মোল্যা (৫)। তারা ওই গ্রামের কৃষক ইকরামুল মোল্যার সন্তান।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রোববার বিকেলে তাঁদের মা রোকাইয়া বেগম বাড়ির পাশের ঘেরপাড়ে পাটের আঁশ ছড়ানোর কাজ করছিলেন। তখন আমেনা ও নাফিস সেখানে খেলছিল। এ সময় বাবা ইকরামুল সন্তানদের বাড়ি যেতে বলে বাজারে চলে যান। কিন্তু বাড়ি না গিয়ে তারা পাশের ঘেরে গোসল করতে নামে। দীর্ঘ সময় সন্তানদের ঘেরপাড়ে না দেখে মা রোকাইয়া সন্তানদের খোঁজ শুরু করেন। সন্ধ্যায় ঘের থেকে তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নড়াইল সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাজেদুল ইসলাম বলেন, আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

