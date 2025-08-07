প্রিজন সেল থেকে পালিয়েছেন মাদক মামলার আসামি

খুলনা প্রতিনিধি
খুলনা মেডিকেল কলেজ (খুমেক) হাসপাতালের প্রিজন সেল থেকে ইউসুফ (২৩) নামের এক মাদক মামলার আসামি পালিয়ে গেছেন। আজ বৃহস্পতিবার ভোররাতে তিনি পালিয়ে যান। পলাতক ইউসুফ নগরীর খালিশপুর থানার আলমনগর মোড়ের শাহজাহান হাওলাদারের ছেলে।
খালিশপুর থানা-পুলিশ জানায়, বুধবার দুপুরে আলমনগর মোড় থেকে ২০টি ইয়াবাসহ ইউসুফকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ ঘটনায় রাতেই খালিশপুর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হয়। রাতে বুকে ব্যথা অনুভব হলে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ।
খালিশপুর থানার এএসআই মো. নাসির উদ্দিন বলেন, ‘বুকে ব্যথার কারণে তাঁকে জরুরি বিভাগে দেখানো হলে চিকিৎসক তাঁর রোগ শনাক্ত করতে পারেননি। ইউসুফ একেক সময় একেক রকম কথা বলছিল। তখন চিকিৎসকের নির্দেশে তাঁকে মেডিসিন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। সেখান থেকে রাত সাড়ে ৯টায় প্রিজন সেলে রেখে জিডি করে আমি চলে আসি।’
প্রিজন সেলের ইনচার্জ এসআই শামীম রেজা বলেন, ‘প্রিজন সেলে দুজন আসামি ছিল। তাদের মধ্যে বয়স্ক আসামি রাত সাড়ে ৩টায় বাথরুমে যাওয়ার প্রয়োজন জানান। তখন দায়িত্বরত কনস্টেবল রাব্বি আলী তার জন্য প্রিজন সেলের দরজার তালা খুলে দেন এবং তাকে বাথরুমে নিয়ে যান। কিন্তু ভুল করে দরজার তালাটি পুনরায় বন্ধ করতে ভুলে যান। বাথরুম শেষে ফেরত আসার পর দেখা যায় ইউসুফ নেই। বাইরের কারারক্ষীদের যে গেট, সেটিরও তালা খোলা থাকায় সে পালিয়ে যায়।’
খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের উপকমিশনার (দক্ষিণ) মো. আবু তালেব জানান, প্রিজন সেলের ভেতরে নিরাপত্তার দায়িত্ব পুলিশের। বাইরের প্রধান ফটকে নিরাপত্তায় থাকেন কারারক্ষীরা। দুই পক্ষের গাফিলতি ছিল। অভিযুক্ত পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।
খুলনার জেল সুপার নাসির উদ্দিন প্রধান বলেন, তদন্ত করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
