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শামীম ওসমান চিকিৎসকদের চিকিৎসা না দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন: ট্রাইব্যুনালে সাক্ষীর জবানবন্দি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২০: ৫৩
শামীম ওসমান চিকিৎসকদের চিকিৎসা না দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন: ট্রাইব্যুনালে সাক্ষীর জবানবন্দি
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। ছবি: সংগৃহীত

‘বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট বেলা পৌনে ২টার দিকে শামীম ওসমানের বাড়ির সামনে ২০-২৫ জন সশস্ত্র ব্যক্তি আন্দোলনকারীদের ওপর আক্রমণ চালান। আক্রমণকারীদের মধ্যে শামীম ওসমান, অয়ন ওসমান, আজমেরী ওসমান, টিটু, শাহ নিজাম, ফাইজুল, নিয়াজুল, টিপু, দিপু, সাইদ ছিলেন। তাঁদের হাতে দেশি-বিদেশি অস্ত্র ছিল। তাদের ছোড়া গুলিতে বাম পায়ে গুলি লাগে।’

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১-এ আজ বৃহস্পতিবার দেওয়া জবানবন্দিতে এসব কথা বলেন নারায়ণগঞ্জের কাউসার আহমেদ। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় নারায়ণগঞ্জে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় করা মামলায় সাবেক সংসদ সদস্য শামীম ওসমানসহ ১২ আসামির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেন তিনি। আসামিরা সবাই পলাতক। কাউসার আহমেদ বর্তমানে নারায়ণগঞ্জ মহানগর শ্রমিক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক।

কাউসার আহমেদ জবানবন্দিতে বলেন, ‘গুলি লাগার পর রাস্তায় পড়ে যাই। এরপর কে বা কারা হাসপাতালে নিয়েছে তা বলতে পারব না। শামীম ওসমান চিকিৎসকদের নির্দেশ দিয়েছিল চিকিৎসা না করার জন্য। সেখানে চিকিৎসা না পেয়ে ঢাকা মিটফোর্ড মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসক দেখে বলেন যে, এই গুলি বের করা সম্ভব নয়। পরবর্তী সময়ে চিকিৎসকেরা ৮ আগস্ট অপারেশন করে গুলি বের করে।’

কাউসার আহমেদ আরও বলেন, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট তিনি ছাড়াও আরও অনেকে আসামিদের গুলিতে আহত হয়েছিলেন। সুজন নামের একটা ছেলে নিহত হয়েছিল। তার বাড়ি বন্দর এলাকার নবীগঞ্জ কুশুরায়। ১৮ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত নারায়ণগঞ্জে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে বহু মানুষ আহত ও নিহত হয়েছে। শামীম ওসমান নারায়ণগঞ্জের গডফাদার। তাঁর নেতৃত্বে ওই সময়ে নারায়ণগঞ্জে বহু মানুষকে আহত ও নিহত করা হয়েছে। কাউসার তাঁকে গুলি করে আহত করা এবং অন্যান্য আন্দোলনকারীদের হত্যা ও আহত করার জন্য আসামিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চান।

বিষয়:

শামীম ওসমানআন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালবৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনআওয়ামী লীগ
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