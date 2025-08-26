চুয়াডাঙ্গায় জমি নিয়ে বিরোধে বাবা-ছেলেকে কুপিয়ে হত্যা, আটক ২

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি
চুয়াডাঙ্গায় জমি বিরোধের জেরে তৈয়ব আলী ও আল মিরাজ (২০) নামের বাবা-ছেলেকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) দুপুরে সদর উপজেলার ভালাইপুর মোড়ের অদূরে পোলের মাঠে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় দুজনকে আটক করা হয়েছে।
আটক ব্যক্তিরা হলেন হাসান আলী বাবু (৪৩) ও রাজীব হাসান রাজু (৩২)। আটক বাবু তৈয়ব আলীর চাচাতো ভাই ও রাজু ভাগিনা।
নিহত মিরাজের আপন চাচা রাজু হোসেন বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে প্রায় দেড় কাঠা জমি নিয়ে আমাদের সঙ্গে আমার চাচাতো ভাই বাবু (৪৩) ও বোনের ছেলে রাজুর (৩২) বিরোধ চলছিল। আজ আমার ভাই তৈয়ব ও ভাতিজা মিরাজ মাঠে পাট শুকাচ্ছিলেন। তখন বাবু ও রাজু ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। এতে ঘটনাস্থলেই মিরাজ মারা যায় এবং আমার ভাইকে গুরুতর আহত অবস্থায় সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। উন্নত চিকিৎসার জন্য রেফার করা হলে কুষ্টিয়া নেওয়ার পথে আমার ভাইও মারা যান।’
এ প্রসঙ্গে আলুকদিয়া ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য আল বেলাল বলেন, শরিকের জমি নিয়ে কয়েক মাস ধরে তাঁদের মধ্যে বিরোধ চলছিল। একাধিকবার স্থানীয়ভাবে মীমাংসার চেষ্টা করা হলেও শেষ পর্যন্ত আজ এই ঘটনা ঘটেছে।
চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামাল আল নাসের বলেন, ‘জমিজমা নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। আমরা তাৎক্ষণিক অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত বাবু ও রাজুকে আটক করেছি। বর্তমানে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।’
চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালেদুর রহমান বলেন, ‘এ ঘটনায় ঘটনাস্থলেই ছেলে মিরাজ মারা যান। কুষ্টিয়া নেওয়ার পথে বাবার মৃত্যু হয়েছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।’
