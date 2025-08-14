Ajker Patrika
গাংনীতে ছাদ থেকে পড়ে গৃহবধূর মৃত্যু

গাংনী (মেহেরপুর) প্রতিনিধি 
গৃহবধূর লাশ দেখতে আত্মীয়স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর ভিড়। ছবি: আজকের পত্রিকা
গৃহবধূর লাশ দেখতে আত্মীয়স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর ভিড়। ছবি: আজকের পত্রিকা

মেহেরপুরের গাংনীতে দ্বিতীয় তলা থেকে পড়ে কুরছিয়া খাতুন (৫৪) নামের এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে গাংনী চৌগাছা ভিটাপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত গৃহবধূ কুরছিয়া খাতুন গাংনী পৌর চৌগাছা ভিটাপাড়া এলাকার মো. আব্দুল মতিনের স্ত্রী।

স্থানীয়রা জানান, কুরছিয়া খাতুন নিজ বাড়ির দ্বিতীয় তলার ছাদের পাশে থাকা নারকেল গাছের ডাল কাটতে গিয়ে অসাবধানতাবশত নিচে পড়ে গুরুতর আহত হন। উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মাসুদুর রহমান বলেন, ‘ছাদ থেকে পড়ে যাওয়া গৃহবধূ কুরছিয়া খাতুনকে হাসপাতালে মৃত অবস্থায় আনা হয়েছিল। আমরা তাঁকে এখানে মৃত অবস্থায় পেয়েছি।’

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. বানী ইসরাইল জানান, ছাদ থেকে পড়ে গৃহবধূর মৃত্যুর খবর শুনে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

