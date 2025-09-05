স্মার্টফোনের জন্য কিশোরীর আত্মহত্যার অভিযোগ

ফকিরহাট (বাগেরহাট) প্রতিনিধি
স্মার্টফোন কিনে না দেওয়ায় বাগেরহাটের ফকিরহাটে এক কিশোরীর ‘আত্মহত্যার’ অভিযোগ উঠেছে। আজ শুক্রবার উপজেলার বেতাগা ইউনিয়নের চাকুলী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
মৃত মোছা. কারিমা খাতুন (১৬) উপজেলার বেতাগা ইউনিয়নের চাকুলী গ্রামের জয়নাল শেখের মেয়ে।
কিশোরীর মা নাছিমা বেগম ও বোন মার্জিয়া খাতুন জানান, কয়েক দিন ধরে কামিরা খাতুন মায়ের কাছে স্মার্টফোন কেনার বায়না ধরে। শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে কারিমা খাতুনের ঘরের দরজা বন্ধ দেখেন পরিবারের লোকজন।
এরপর জানালা দিয়ে দেখতে পান ওই কিশোরী ঘরের আড়ার সঙ্গে গলায় ওড়না দিয়ে ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঝুলে রয়েছে। এ সময় পরিবারের লোকজন দ্রুত দরজা ভেঙে তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক তাকে ঘোষণা করেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক ফাতেমা বিনতে আজাদ জানান, ওই কিশোরীকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছে। তবে কীভাবে সে মারা গেছে, তা নিশ্চিত করে বলতে পারেননি।
এ বিষয়ে ফকিরহাট মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুর রাজ্জাক মীর বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ হাসপাতালে গিয়ে মৃতের প্রাথমিক সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করেছে। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বাগেরহাট সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।
স্মার্টফোন কিনে না দেওয়ায় বাগেরহাটের ফকিরহাটে এক কিশোরীর ‘আত্মহত্যার’ অভিযোগ উঠেছে। আজ শুক্রবার উপজেলার বেতাগা ইউনিয়নের চাকুলী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
মৃত মোছা. কারিমা খাতুন (১৬) উপজেলার বেতাগা ইউনিয়নের চাকুলী গ্রামের জয়নাল শেখের মেয়ে।
কিশোরীর মা নাছিমা বেগম ও বোন মার্জিয়া খাতুন জানান, কয়েক দিন ধরে কামিরা খাতুন মায়ের কাছে স্মার্টফোন কেনার বায়না ধরে। শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে কারিমা খাতুনের ঘরের দরজা বন্ধ দেখেন পরিবারের লোকজন।
এরপর জানালা দিয়ে দেখতে পান ওই কিশোরী ঘরের আড়ার সঙ্গে গলায় ওড়না দিয়ে ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঝুলে রয়েছে। এ সময় পরিবারের লোকজন দ্রুত দরজা ভেঙে তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক তাকে ঘোষণা করেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক ফাতেমা বিনতে আজাদ জানান, ওই কিশোরীকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছে। তবে কীভাবে সে মারা গেছে, তা নিশ্চিত করে বলতে পারেননি।
এ বিষয়ে ফকিরহাট মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুর রাজ্জাক মীর বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ হাসপাতালে গিয়ে মৃতের প্রাথমিক সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করেছে। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বাগেরহাট সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।
রাজশাহীর মোল্লাপাড়ায় মালপাহাড়িয়া সম্প্রদায়ের পরিবারগুলো নিরাপত্তা চেয়েছে পুলিশের কাছে। তাঁরা থাকতে চান নিজেদের ৫৩ বছরের পুরোনো বসতবাড়িতেই। এ অবস্থায় তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছেন অনেকে। খোঁজ নিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানও। তিনি দলের স্থানীয় নেতাদের পাহাড়িয়াদের পাশে থাকতে বলেছেন।৩৯ মিনিট আগে
পুলিশ জানিয়েছে, গত মঙ্গলবার দুপুরে দক্ষিণ সিগন্যালে দায়িত্ব পালন করছিলেন ট্রাফিক কনস্টেবল রবিউল ইসলাম। এ সময় মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসক মো. আনোয়ার হোসেন ব্যক্তিগত গাড়ি নিয়ে সিগন্যালে আটকে পড়েন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি ট্রাফিক পুলিশকে গালিগালাজ করেন এবং ‘ঘুষ নেওয়ার’ অভিযোগ তুলে বিরূপ...১ ঘণ্টা আগে
জাতীয় সংসদের ফরিদপুর-৪ আসনের সীমানা পুনর্বিন্যাসের প্রতিবাদে এবার ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের ভাঙ্গা ইন্টারচেঞ্জ (ভাঙ্গা গোলচত্বর) ব্লকেড করে রেখেছেন বিক্ষোভকারীরা। এতে রাজধানী ঢাকার সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের সড়কযোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। বিক্ষোভকারীদের দাবি, যতক্ষণ পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের...১ ঘণ্টা আগে
চাষি ও ক্রেতার স্বার্থ সুরক্ষিত রেখে আগামী এক মাসের ভেতর আলুর দাম কিছুটা বাড়তে পারে বলে মন্তব্য করেছেন বাণিজ্য এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। আজ শুক্রবার জয়পুরহাটের আক্কেলপুরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এই মন্তব্য করেন।১ ঘণ্টা আগে