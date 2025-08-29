Ajker Patrika
নওগাঁয় গণঅধিকার পরিষদের শতাধিক নেতা-কর্মীর পদত্যাগ

নওগাঁ প্রতিনিধি
আজ দুপুরে নওগাঁ শহরের প্যারীমোহন সাধারণ গ্রন্থাগার মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলনে পদত্যাগের ঘোষণা দেন নেতারা। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ দুপুরে নওগাঁ শহরের প্যারীমোহন সাধারণ গ্রন্থাগার মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলনে পদত্যাগের ঘোষণা দেন নেতারা। ছবি: আজকের পত্রিকা

গণঅধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে কমিটি বাণিজ্য, অনিয়ম, দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ, দুর্নীতি ও একক আধিপত্য বিস্তারের অভিযোগ তুলে নওগাঁ জেলা ও উপজেলার বিভিন্ন ইউনিটের শতাধিক নেতা-কর্মী একযোগে পদত্যাগ করেছেন। আজ শুক্রবার দুপুরে নওগাঁ শহরের প্যারীমোহন সাধারণ গ্রন্থাগার মিলনায়তনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন তাঁরা।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন জেলা গণঅধিকার পরিষদের সহসভাপতি এবাদুল ইসলাম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি আখতারুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান, সহসাংগঠনিক সম্পাদক আবু রায়হান, জেলা ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি শাকিব খানসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নেতারা।

লিখিত বক্তব্যে এবাদুল ইসলাম অভিযোগ করেন, সংগঠন শুরুর সময় নীতি-নৈতিকতা ও আদর্শের কথা বলা হলেও বর্তমানে তা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হয়েছে।

তিনি বলেন, ‘তৃণমূল নেতা-কর্মীদের অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। যাঁরা মাঠে থেকে সংগঠন গড়ে তুলেছেন, তাঁদের কোনো মূল্য নেই কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে। নেতা-কর্মীদের সঙ্গে স্বৈরাচারী আচরণ করা হচ্ছে, যা অগণতান্ত্রিক ও অপমানজনক। দলের অভ্যন্তরে কারও মতামতের কোনো মূল্য নেই; ওপর থেকে একতরফা সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।’

তিনি আরও বলেন, সম্প্রতি জেলা কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে তৃণমূল নেতাদের মৌখিক ভোটকে উপেক্ষা করে উপকমিটি গঠন করা হলেও তার কোনো তোয়াক্কা না করে অলৌকিকভাবে কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। এমনকি ওই উপকমিটিও এ বিষয়ে জানত না। মূল সংগঠন গণঅধিকার পরিষদ হলেও নিয়ন্ত্রণ করছে যুব অধিকার পরিষদ, যা সাংগঠনিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী।

এবাদুল ইসলাম লিখিত বক্তব্যে আরও অভিযোগ করেন, কমিটি গঠনে অর্থের লেনদেন হয়েছে। জেলা পর্যায়ে কোনো কর্মসূচি করতে হলে কেন্দ্রীয় নেতাদের অনুষ্ঠানে আনতে অর্থ সংগ্রহ করতে বলা হয়, যা চাপ ও অবিচারের শামিল। নতুন ধারার রাজনীতির কথা বললেও সংগঠন পুরোনো ধ্যানধারণা ও আচরণেই চলছে। শুধু নওগাঁ নয়, রাজশাহী বিভাগ থেকেও কেন্দ্রীয় প্রভাব খাটিয়ে সংগঠনকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হচ্ছে।

সংবাদ সম্মেলনে জেলা ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি শাকিব খান বলেন, ‘নওগাঁ জেলা গণঅধিকার পরিষদের নতুন কমিটিতে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে যাকে ঘোষণা করা হয়েছে, তার কোনো যোগ্যতা নেই। স্বজনপ্রীতির কারণে তাকে মনোনীত করা হয়েছে। আমরা এই কমিটিকে প্রত্যাখ্যান করছি।’

সংবাদ সম্মেলনে জেলা গণঅধিকার পরিষদ, ছাত্র অধিকার পরিষদ ও যুব অধিকার পরিষদের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নেতা–কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

নওগাঁপদত্যাগঅভিযোগরাজশাহী বিভাগজেলার খবর
