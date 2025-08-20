Ajker Patrika
ফাঁকা মেসে কলেজছাত্রীর ঝুলন্ত লাশ, চিরকুটে লেখা— বাবা-মা আমাকে ক্ষমা করে দিও

খুলনা প্রতিনিধি
আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ১৪: ৩২
প্রতীকী ছবি

খুলনায় মেস বাসা থেকে তিসা (১৯) নামের এক কলেজছাত্রীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মঙ্গলবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে নগরীর বয়রা এলাকার একটি পাঁচতলা ভবন থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

তিসা সরকারি বয়রা মহিলা কলেজের ছাত্রী। তিনি যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলার আ. রউফ মোল্লার মেয়ে। লাশ উদ্ধারের পর ঘরটি থেকে একটি চিরকুট উদ্ধার করা হয়েছে বলে জান গেছে। তাতে লেখা ছিল, ‘বাবা-মা আমাকে ক্ষমা করে দিও।’

বিষয়টি নিশ্চিত করে নগরীর সোনাডাঙ্গা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম বলেন, বয়রা কলেজের বিপরীতে পাঁচতলা ভবনের একটি ফ্ল্যাটে তিন ছাত্রীর সঙ্গে বসবাস করতেন তিসা। এ ঘটনার দুই দিন আগে বাড়িতে গিয়েছিলেন তিনি। সেখান থেকে আবার ওই মেসে ফিরে আসেন। কিন্তু তিসা ফিরে আসার পর অপর দুই ছাত্রী বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। ধারণা করা হচ্ছে, একা বাসায় রাতে ফ্যানের হুকের সঙ্গে ওড়না পেঁচিয়ে তিসা আত্মহত্যা করেছেন।

ওসি বলেন, রাতে নিরাপত্তা প্রহরী বিষয়টি আঁচ করতে পেরে ওই বাড়ির মালিককে খবর দেন। বাড়ির মালিক আবার তিসার বাবাকে বিষয়টি জানালে রাতে তাঁরা অভয়নগর থেকে খুলনায় চলে আসেন। ঘরের দরজা বন্ধ দেখে বিষয়টি পুলিশকে অবগত করেন তাঁরা। পরে পুলিশ এসে ঘরের দরজা ভেঙে তিসার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে। তবে তিসার ঘর থেকে একটি চিরকুট উদ্ধার করা হয়েছে। সেখানে লেখা ছিল, ‘বাবা-মা, আমাকে ক্ষমা করে দিও’।

ঘটনাস্থল থেকে লাশের সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে।

তিসার বাবা রউফ মোল্লা বলেন, ‘কী দিয়ে কী হলো বুঝতে পারছি না। হাসপাতালের যাবতীয় কাজ শেষে আমরা লাশ বাড়ি নিয়ে যাব।’

